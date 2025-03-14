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 | Emir Yücel

Ramazan ayında acil servisler doldu taştı! Uzman hekimden kritik uyarılar

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, hastanelerin acil servislerinde de yoğun bir artış başladı. Özellikle iftardan sonra çeşitli rahatsızlıklardan dolayı hastanelere başvuran hastaların büyük bir bölümünde mide sıkıntısı yaşadığı görüldü. Artan rahatsızlıklarla ilgili Tgrthaber.com’a konuşan İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Demir; ‘İftarda bir anda yenilen yemekler mide sindirim kapasitesini zorladığı için hastalarımız sorun yaşıyor’ diyerek önemli uyarılarda bulundu. İşte detaylar…

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Ramazan ayında acil servisler doldu taştı! Uzman hekimden kritik uyarılar
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 14:57
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 14:57

Ramazan ayı, beslenme düzenimizde değişiklikler yaşadığımız bir aydır. Bu süreçte sağlıklı beslenme tercihleri yapmak, enerjimizi korumaya ve sindirim sorunları yaşamanın önüne geçmeye yardımcı olur. Özellikle Ramazan ayının başlamasıyla beraber hastanelerin acil servislerinde de yoğunluk yaşanıyor.

İftardan sonra acil servislere giden hastaların en fazla sorun yaşadığı konu ise mide ağrıları oldu.

Konuyla ilgili Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e konuşan Medipol Acıbadem Bölge Hastanesinde görev yapan Doç. Dr. Esra Demir mide rahatsızlığı yaşayan hastalar için önemli tavsiyelerde bulundu.

İşte röportajın detayları:

"ÇORBADAN SONRA 10 DAKİKA BEKLEYİN!"

Ramazan’ın ilk günlerinde mide adaptasyon problemi yaşar. Uzun açlığın üzerine hızlıca yenilen yemekler, midenin sindirme kapasitesini zorlar ve iftar sonrası mide ağrısı, şişkinliğe neden olur.

O yüzden iftarımızı çorba ile açtıktan sonra mümkünse 10 dakika kadar beklemeli, ana yemeğe sonrasında devam etmeliyiz.

"İFTARDA ÇOK FAZLA SU İÇMEYİN!"

Yemekle beraber gazlı içecekler içmemeli, lokmaları tamamen çiğnedikten sonra yutmalıyız. Yemekle beraber çok fazla su içmemeli, orucumuzu açarken 1 su bardağı içtikten sonra iftardan 1 saat sonra su içmeye devam etmeliyiz.

HAMUR İŞLERİNDEN VE KIZARTMADAN UZAK DURUN!"

Kan şekerimizin kontrolsüz yükselmemesi için iftarda mutlaka lifli gıda alınması (sebze-baklagil gibi), hamur işlerinden uzak durulması, kızartma-yağlı yiyeceklerden uzak durulması, yemekten 2 saat sonra sağlıklı bir atıştırmalık (kuru meyve: 2-3 adet kuru hurma ya da kuru kayısı veya 1 adet taze meyve) tüketilmelidir.

Şerbetli tatlılardan uzak durulmalıdır. Diyabet problemi olmayan hastalar haftada 1 sütlü tatlı tüketebilirler.

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#Sağlık
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