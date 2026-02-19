Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Sağlık Bakanlığı ilk iftar öncesi oruçlu vatandaşları uyardı! İşte sofrada olmaması gerekenler

Sağlık Bakanlığı Ramazan ayında dengeli beslenmeyle ilgili öneri sundu. İlk iftar öncesi beslenmenin sağlıklı şekilde planlanmasının önemli olduğu vurgulandı. Açıklamalarda iftarda yenilmesi gereken yiyecekler sıralanırken sıvı tüketimine dikkat çekildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sağlık Bakanlığı ilk iftar öncesi oruçlu vatandaşları uyardı! İşte sofrada olmaması gerekenler
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 12:31
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 12:31

On bir ayın sultanı bugün başladı. Gece ilk sahura kalkılırken Müslümanlar bugün ilk oruçlarını tuttu. Ramazan ayında uzmanlar sağlıklı beslenmeyle ilgili önerilerini paylaşırken Sağlık Bakanlığı’dan açıklama geldi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN BESLENME ÖNERİLERİ

Sağlık Bakanlığı, ramazanda yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi amacıyla önerileri paylaştı.

Sağlık Bakanlığı ilk iftar öncesi oruçlu vatandaşları uyardı! İşte sofrada olmaması gerekenler

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ramazanda oruç tutanlar için beslenme alışkanlıklarının sağlıklı şekilde planlanmasının büyük önem taşıdığı belirtildi.

Gün içerisinde iki ana öğün yapılan bu dönemde yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterilmesinin, bağışıklık sisteminin korunması, sindirim sağlığının desteklenmesi ve enerji ihtiyacının karşılanması açısından gerekli olduğu vurgulanan açıklamada, orucun zeytin ve hurma gibi besinlerle açılması, iftarda fazla yağlı yiyecekler tüketilmemesi tavsiye edildi.

YEMEKLERİ KIZARTMAKTAN KAÇININ

Ramazanda mümkün olduğu kadar tam buğday ekmeği tercih etmenin, sebze yemekleri ve salatalara sofrada yer vermenin önemine işaret edilen açıklamada, yemeklerin kızartmadan ziyade haşlama, ızgara ya da fırında az yağlı pişirilmesine dikkat edilmesi gerektiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı ilk iftar öncesi oruçlu vatandaşları uyardı! İşte sofrada olmaması gerekenler

ve sahurda tek seferde büyük porsiyonlar yerine aralıklarla küçük porsiyonlar tercih edilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, öğünler arasında meyve, kuru meyve, süt ya da yoğurt tüketilebileceği belirtildi.

"SAHUR ÖĞÜNÜ ATLANMAMALI"

Sahura kalkılmaması ya da sahurda sadece su içilmesinin zararlı olduğunun unutulmaması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Çünkü bu beslenme tarzı yaklaşık 17 saat olan açlığı, ortalama 20 saate çıkarmakta, bu durum açlık kan şekerinin daha erken saatlerde düşmesine ve buna bağlı olarak günün daha verimsiz geçmesine neden olmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Sahurda süt, yoğurt, peynir, yumurta ve tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan bir kahvaltı ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan hafif bir öğünün de tercih edilebileceği aktarılan açıklamada, öğününün atlanmaması, aşırı yağlı, tuzlu, hamur işlerinden uzak durulması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, oruç tutulan sürede açlık hissinin oluşmasını geciktirmek ve aynı zamanda kabızlığı önlemek için kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavı gibi lifli besinlerin tüketilmesinin önemli olduğu bildirildi.

"YETERLİ SU TÜKETİMİNE DİKKAT EDİLMELİ"

Ramazanda su tüketiminin yeterli olmasına dikkat edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İftar veya sahurda çay, kahve, soda, ayran, süt gibi sıvılar tüketilse bile sıvı ihtiyacının karşılanması için su içilmesi şarttır. Bir kişinin günlük toplam sıvı ihtiyacı ortalama 2,5-3 litre olup, kişinin tüketmesi gereken miktar 35 mililitre çarpı vücut ağırlığı formülü ile kolayca hesaplanabilmektedir. Ramazan boyunca sadece iftar ve sahurda değil, iftardan sonra sahura kadar düzenli aralıklarla su tüketilmelidir."

Sağlık Bakanlığı ilk iftar öncesi oruçlu vatandaşları uyardı! İşte sofrada olmaması gerekenler

Kefir, ayran gibi probiyotik besinlerin, bağışıklık sistemini olumlu etkilediği için özellikle öğün aralarında tercih edilebileceği belirtilen açıklamada, rafine ürünlerden, şekerli gıdalardan, hamur işlerinden uzak durulması ve bunlara ek olarak, iftardan sonra kısa mesafeli yürüyüşler yapılması gerektiği kaydedildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ramazan'da kilo alımına dikkat! Uzman isim uyardı: Bunu sakın yapmayın
ETİKETLER
#sağlıklı beslenme
#ramazan
#sahur
#iftar
#Beslenme Önerileri
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.