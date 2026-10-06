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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 08:38
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 08:38

Sibirya’da gizemli zatürre vakası: Temaslıların sonuçları dikkat çekti

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor), Sibirya bölgesindeki İrkutsk'ta tıp dünyasının takibine giren "nedeni belirlenemeyen zatürre" vakası görülen kadınla temas eden kişilerin tarama sonuçlarını paylaştı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Sibirya’da gizemli zatürre vakası: Temaslıların sonuçları dikkat çekti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 08:38
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 08:38

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor), İrkutsk bölgesinde paniğe neden olan "nedeni belirlenemeyen zatürre" vakası sonrası başlatılan çalışmaların sonucunu paylaştı. Gizemli zatürre vakası görülen kadınla temas eden kişilerin sonuçları dikkat çekti. 

Sibirya’da gizemli zatürre vakası: Temaslıların sonuçları dikkat çekti

4 KİŞİNİN SONUÇLARI DUYURULDU

Rospotrebnadzor basın servisi, Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünde hastalanan kadın çalışanla ilgili açıklama yaptı.

Zatürre tespit edilen kadınla temas eden kişilerin yüzde 60'ının gözlem süresinin sona erdiği belirtilen açıklamada, “Kadınla temas eden kişiler arasında 2 ve 2 rinovirüs vakası belirlendi.” ifadesi kullanıldı.

Bölgede akut solunum yolu viral enfeksiyonları görülme düzeyinin epidemi eşiğinin yüzde 12,6 altında olduğu kaydedilen açıklamada, bu oranın uzun yıllar ortalamasına uygun seyrettiğine dikkati çekildi.

“İRKUTSK’TA EPİDEMİYOLOJİK DURUM SAKİN”

İrkutsk bölgesinde haftalık yaklaşık 16 bin akut solunum yolu viral enfeksiyon vakasının kayıtlara geçtiği, son 2 haftada vaka sayısında artış yönünde bir değişim olmadığı ifade edilen açıklamada, “Bölgedeki sıhhi ve epidemiyolojik durum sakin.” denildi.

Dün, Rospotrebnadzor, Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünün bir çalışana "nedeni belirlenemeyen zatürre" teşhisi konulduğunu duyurmuş, özel önlemler alındığını açıklamıştı.

İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, 2 Ekim'de, bölgede yaşayan bir kişide "özellikle tehlikeli bir enfeksiyon şüphesi" bulunduğuna ilişkin bilgiler üzerine olağanüstü sıhhi ve salgınla mücadele komisyonu toplantısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Bazı Telegram kanalları ise aynı gün, Veba ile Mücadele Enstitüsü çalışanının "akciğer vebası" nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürmüştü.

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ETİKETLER
#kovid-19
#Irkutsk
#Rospotrebnadzor
#İgor Kobzev
#Rinovirüs
#Sağlık
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