Şiddetli karın ağrısına sıcak su torbası iyi gelir mi? Karın krampları neden olur?

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UYGULAMALAR
İstanbul
Karın ağrısı ve kramplar günlük hayatımızı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Özellikle gaz sıkışması, adet dönemi ve bağırsak hareketleri sırasında ortaya çıkan ağrılarda sıcak su torbası kullanmak rahatlama hissi oluşturabiliyor.
Adet dönemleri, gaz sıkışmaları ve bağırsak hareketlerine bağlı ortaya çıkan ağrılarda sıcak su torbası uygulamak rahatlama hissi sağlar. Fakat şiddetli karın ağrısının nedeni bilinmeden sıcak uygulama yapmak doğru değildir. Karın ağrısı ne kadar hafife alınsa da basit sindirim sorunlarından, acil müdahale gerektiren sağlık problemlerine kadar pek çok farklı nedenden dolayı meydana gelebilir.
Günlük yaşantımızı oldukça olumsuz yönde etkileyen karın ağrısı ve kramplara sıcak su torbası uygulanır. Sıcak su torbası, bazı kas spazmlarına ve adet sancılarına bağlı karın ağrılarının hafiflemesinde kullanılır. Isı ve sıcak uygulamalar kasların gevşemesine yardımcı olarak krampların şiddetini azaltabilir. Aynı zamanda gaz sancısı gibi problemlerde de sıcak su torbası geçici rahatlama sağlayabilir.
Sıcak su torbası, karın ağrısının altında yatan nedeni tam olarak ortadan kaldırmaz. Geçici ve kısa süreli bir rahatlama hissi veren sıcak su torbası, apandisit, bağırsak tıkanıklığı ve başka acil sağlık sorunlarında kullanılmamalıdır. Bu ve buna bağlı sorunlarda sıcak uygulamaya güvenmek yerine tıbbi değerlendirmeyi geciktirmemek gerekir.
Eğer karın ağrısı ani, şiddetli ve giderek artıyorsa evde çözüm aramak yerine mutlaka acil tıbbi yardım alınmalıdır. Aynı zamanda karın ağrısına; ateş, kusma, karında sertleşme, bayılma ve dışkıda kan eşlik ediyorsa vakit kaybedilmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Özetle; şiddetli karın ağrısına sıcak su torbası kısa süreli ve geçici olarak iyi gelebilir. Fakat karın ağrısının altında yatan neden bilinmediği için kesinlikle tıbbi bir destek alınmalıdır.
Karın bölgesindeki kasların ya da sindirim sistemi organlarının hareketleriyle ilişkili olarak meydana gelen karın krampları çeşitli nedenlere bağlı olarak kendini gösterir. Bu noktada krampların süresi, yeri, şiddeti ve eşlik eden diğer belirtiler göz önünde bulundurarak nedenin değerlendirilmesi önem taşır. Karın kramplarına neden olan bazı durumlar şunlardır:
|Neden
|Açıklama
|Gaz ve şişkinlik
|Özellikle bağırsaklarda gaz birikmesi, karında baskı ve kramp gibi hislere neden olabilir.
|Adet sancısı
|Karın kramplarının en yaygın görüldüğü nedenlerden biri olan adet sancısı, rahmin kasılması ve özellikle alt karın bölgesinde kramp şeklinde ağrıların oluşmasıyla kendini gösterir.
|Kabızlık
|Bağırsak hareketlerindeki değişiklikler ve dışkılamanın zorlaşması karın kramplarını beraberinde getirir.
|İdrar yolu sorunları
|İdrar yolu enfeksiyonu ya da böbrek taşı sorunları; karın bölgesinde çeşitli kramplara neden olur.
|Gastroenterit
|Mide ya da bağırsaklarda meydana gelen enfeksiyonlar karın kramplarını beraberinde getirir.
Karın ağrısının nedenini sadece belirtiler göz önünde bulundurarak anlaşılmaz. Her karın ağrısı için sıcak su torbası uygulamak da doğru olmayabilir. Hafif ve nedeni bilinen kramp ya da ağrılarda sıcak su torbası kontrollü bir şekilde kullanılabilir. Fakat karın ağrısında sıcak su torbası uygularken dikkat edilmesi gereken bazı durumlar bulunmaktadır:
Bu noktada; unutulmamalıdır ki sıcak su torbası geçici rahatlama sağlayabilir fakat sürekli devam eden ve tekrarlayan karın ağrılarında kesinlikle tıbbi müdahale gerekmektedir.
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Saliha Eroğlu Demir, "Sıcak uygulama, ağrı tedavisinde sıkça kullanılan bir yöntemdir. Sıcak uygulama, ağrılı bölgelerde kan akışını artırarak kasları rahatlatır ve ağrının azalmasına yardımcı olabilir." ifadelerine yer veriyor. Demir sıcak uygulama yöntemlerini ise şu şekilde sıralıyor:
Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Tarkan Karakan, "Sıcak uygulamanın yaptığı şey bağırsaktaki spazmı çözmek. Yani bağırsağın üzerindeki o düz kasları gevşeterek bağırsaktaki o kasılmayı engellediği için ağrıyı geçiriyor. Bu uygulamayı basit hastalıklar için ya da geçici durumlar için uygulamak mümkündür. Ama eğer ağrınız uzun süre devam ediyorsa, sıcak uygulama sadece tanıyı geciktirir."