Şiddetli karın ağrısına sıcak su torbası iyi gelir mi? Karın krampları neden olur?

Karın ağrısı ve kramplar günlük hayatımızı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Özellikle gaz sıkışması, adet dönemi ve bağırsak hareketleri sırasında ortaya çıkan ağrılarda sıcak su torbası kullanmak rahatlama hissi oluşturabiliyor.

Sıcak su torbası, bazı kas spazmları ve adet sancılarının hafiflemesine yardımcı olabiliyor.

Sıcak su torbası şiddetli karın ağrısını hafifletse de altında yatan nedeni ortadan kaldırmaz.

Ani başlayan ve giderek şiddetini artıran karın ağrısında evde çözüm aramak yerine acil tıbbi yardım alınmalıdır.

Karın krampları, kabızlık, adet sancısı, gaz ve şişkinlik nedenlerinden dolayı meydana gelebilir.

ŞİDDETLİ KARIN AĞRISINA SICAK SU TORBASI İYİ GELİR Mİ?

Adet dönemleri, gaz sıkışmaları ve bağırsak hareketlerine bağlı ortaya çıkan ağrılarda sıcak su torbası uygulamak rahatlama hissi sağlar. Fakat şiddetli karın ağrısının nedeni bilinmeden sıcak uygulama yapmak doğru değildir. Karın ağrısı ne kadar hafife alınsa da basit sindirim sorunlarından, acil müdahale gerektiren sağlık problemlerine kadar pek çok farklı nedenden dolayı meydana gelebilir.

Günlük yaşantımızı oldukça olumsuz yönde etkileyen karın ağrısı ve kramplara sıcak su torbası uygulanır. Sıcak su torbası, bazı kas spazmlarına ve adet sancılarına bağlı karın ağrılarının hafiflemesinde kullanılır. Isı ve sıcak uygulamalar kasların gevşemesine yardımcı olarak krampların şiddetini azaltabilir. Aynı zamanda gaz sancısı gibi problemlerde de sıcak su torbası geçici rahatlama sağlayabilir.

Sıcak su torbası, karın ağrısının altında yatan nedeni tam olarak ortadan kaldırmaz. Geçici ve kısa süreli bir rahatlama hissi veren sıcak su torbası, apandisit, bağırsak tıkanıklığı ve başka acil sağlık sorunlarında kullanılmamalıdır. Bu ve buna bağlı sorunlarda sıcak uygulamaya güvenmek yerine tıbbi değerlendirmeyi geciktirmemek gerekir.

Eğer karın ağrısı ani, şiddetli ve giderek artıyorsa evde çözüm aramak yerine mutlaka acil tıbbi yardım alınmalıdır. Aynı zamanda karın ağrısına; ateş, kusma, karında sertleşme, bayılma ve dışkıda kan eşlik ediyorsa vakit kaybedilmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Özetle; şiddetli karın ağrısına sıcak su torbası kısa süreli ve geçici olarak iyi gelebilir. Fakat karın ağrısının altında yatan neden bilinmediği için kesinlikle tıbbi bir destek alınmalıdır.

KARIN KRAMPLARI NEDEN OLUR?

Karın bölgesindeki kasların ya da sindirim sistemi organlarının hareketleriyle ilişkili olarak meydana gelen karın krampları çeşitli nedenlere bağlı olarak kendini gösterir. Bu noktada krampların süresi, yeri, şiddeti ve eşlik eden diğer belirtiler göz önünde bulundurarak nedenin değerlendirilmesi önem taşır. Karın kramplarına neden olan bazı durumlar şunlardır:

Neden Açıklama Gaz ve şişkinlik Özellikle bağırsaklarda gaz birikmesi, karında baskı ve kramp gibi hislere neden olabilir. Adet sancısı Karın kramplarının en yaygın görüldüğü nedenlerden biri olan adet sancısı, rahmin kasılması ve özellikle alt karın bölgesinde kramp şeklinde ağrıların oluşmasıyla kendini gösterir. Kabızlık Bağırsak hareketlerindeki değişiklikler ve dışkılamanın zorlaşması karın kramplarını beraberinde getirir. İdrar yolu sorunları İdrar yolu enfeksiyonu ya da böbrek taşı sorunları; karın bölgesinde çeşitli kramplara neden olur. Gastroenterit Mide ya da bağırsaklarda meydana gelen enfeksiyonlar karın kramplarını beraberinde getirir.

KARIN AĞRISINDA SICAK SU TORBASI NASIL UYGULANIR?

Karın ağrısının nedenini sadece belirtiler göz önünde bulundurarak anlaşılmaz. Her karın ağrısı için sıcak su torbası uygulamak da doğru olmayabilir. Hafif ve nedeni bilinen kramp ya da ağrılarda sıcak su torbası kontrollü bir şekilde kullanılabilir. Fakat karın ağrısında sıcak su torbası uygularken dikkat edilmesi gereken bazı durumlar bulunmaktadır:

Sıcak su torbasını kesinlikle doğrudan cildinize temas ettirmeyin. Bu noktada ince bir havlu ya da sıcak su torbası kılıfı kullanmaya özen gösterin.

Çok kaynar ve sıcak su kullanmamaya dikkat edin. Sıcak su torbası uygulamada ciltte yanma hissi oluşursa uygulamayı bırakın.

Sıcak su torbası uygularken uyuyakalmamaya dikkat edin.

Karın ağrınız şiddetli ve nedeni belli değilse sıcak su torbası uygulamak yerine vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurun.

Bu noktada; unutulmamalıdır ki sıcak su torbası geçici rahatlama sağlayabilir fakat sürekli devam eden ve tekrarlayan karın ağrılarında kesinlikle tıbbi müdahale gerekmektedir.

UZMANLAR BU KONUDA NELER SÖYLÜYOR?

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Saliha Eroğlu Demir, "Sıcak uygulama, ağrı tedavisinde sıkça kullanılan bir yöntemdir. Sıcak uygulama, ağrılı bölgelerde kan akışını artırarak kasları rahatlatır ve ağrının azalmasına yardımcı olabilir." ifadelerine yer veriyor. Demir sıcak uygulama yöntemlerini ise şu şekilde sıralıyor:

Sıcak su torbaları,

Sıcak su şişeleri

Isıtılmış özel pedler

Isıtılmış havlu

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Tarkan Karakan, "Sıcak uygulamanın yaptığı şey bağırsaktaki spazmı çözmek. Yani bağırsağın üzerindeki o düz kasları gevşeterek bağırsaktaki o kasılmayı engellediği için ağrıyı geçiriyor. Bu uygulamayı basit hastalıklar için ya da geçici durumlar için uygulamak mümkündür. Ama eğer ağrınız uzun süre devam ediyorsa, sıcak uygulama sadece tanıyı geciktirir."