Uykusuzluğa, baş ağrısına, depresyona birebir çözüm... Uzmanından ilk kez duyacağınız bitki çayı tarifi!

13 Haziran 2024 03:15 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 03:18

Uykusuzluk, baş ağrısı, depresyon... Son zamanlarda sıcakların artmasıyla da çoğalan uykusuzluk problemleri baş ağrılarını da beraberinde getiriyor. Hem uykusuzluğa hem de baş ağrısına şifa olan bir çay arayanlara uzmanında mine çayı tarifi geldi.

Gün içinde gözlerini açamayanlara işte tarif:

UYKUSUZLUK İÇİN ÇAY TARİFİ

1 çay kaşığı kurutulmuş mine çiçeğini 1 su bardağı kaynamış suda kaynatıp içtiğinizde gece yaşanan uyku sorunundan kurtulur, depresyon ve migren ağrılarınızı da hafifletirsiniz.

MİNE ÇİÇEĞİNİN FAYDALARI

Baş ağrısına iyi gelir

Uykusuzluğu giderir

Depresyonu azaltır

Anksiyeteye iyi gelir

Böbrek taşı ağrısını geçirir

Gut hastalığını geçirir

Anne sütünü artırır

Sarılığı geçirir

Regl ağrısına iyi gelir