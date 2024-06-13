Uykusuzluğa, baş ağrısına, depresyona birebir çözüm... Uzmanından ilk kez duyacağınız bitki çayı tarifi!
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
13 Haziran 2024 03:15 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 03:18
Uykusuzluk çekenlerin en çok şikayet ettiği baş ağrısına bitkisel tedavi uzmanlarına göre bitki çayları iyi geliyor. Adını ilk kez duyacağınız mine çiçeği aradığınız baş ağrısı ve uykusuzluk ilacı olabilir. İşte uykusuzluktan beyni yananlara bitki çayı tarifi...
Uykusuzluk, baş ağrısı, depresyon... Son zamanlarda sıcakların artmasıyla da çoğalan uykusuzluk problemleri baş ağrılarını da beraberinde getiriyor. Hem uykusuzluğa hem de baş ağrısına şifa olan bir çay arayanlara uzmanında mine çayı tarifi geldi.
Gün içinde gözlerini açamayanlara işte tarif:
UYKUSUZLUK İÇİN ÇAY TARİFİ
1 çay kaşığı kurutulmuş mine çiçeğini 1 su bardağı kaynamış suda kaynatıp içtiğinizde gece yaşanan uyku sorunundan kurtulur, depresyon ve migren ağrılarınızı da hafifletirsiniz.
MİNE ÇİÇEĞİNİN FAYDALARI
Baş ağrısına iyi gelir
Uykusuzluğu giderir
Depresyonu azaltır
Anksiyeteye iyi gelir
Böbrek taşı ağrısını geçirir
Gut hastalığını geçirir
Anne sütünü artırır
Sarılığı geçirir
Regl ağrısına iyi gelir
Kaynak: TGRT Haber