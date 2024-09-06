Yumurtalarla ilgili video sonrası tartışma patladı: 2 ve 3 numaralı yumurta zehirli mi?

06 Eylül 2024 22:23 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 22:48

Yumurta kabuğu üzerinde yer alan 2, 3 ve 4 numarayla başlayanların zehirli olduğu videosu sosyal medyada dikkat çekti. İlgili videoda sadece 0 ve 1 ile başlayan yumurtaların yenebileceği iddia edildi. 2 ve 3 ile başlayan yumurtaların nitrofuran içerdiği öne sürüldü. Tarım ve Orman Bakanlığı yumurta kodları tartışmasına açıklık getirdi.

Sağlıklı beslenmede en önemli protein kaynaklarından olan yumurtaların üzerindeki 0,1,2,3 ile numaraların ne anlama geldiğiyle ilgili sosyal medyada bir iddia ortalığa atıldı. Yayınlanan videoda 0 ve 1 numaralı yumurtaların yenebileceği ancak 2 ve 3 numaralı yumurtaların GDO'lu yemle beslendiği hatta yumurtaların zehirli olduğu öne sürüldü. Bu iddialar sonrası yumurtanın üzerindeki kodların anlamları merak edilmeye başlandı.

YUMURTALARIN ÜZERİNDEKİ NUMARALAR NE ANLAMA GELİYOR?

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü bu 4 kodla ifade edilen yumurtalarla ilgili vatandaşların yüreğini rahatlatacak bir açıklama yaptı. 2,3 veya 4 rakamıyla başlayan yumurtaların ilaçlı ve zehirli olduğu iddiasının doğru olmadığını söyleyen yetkililer bunun sadece tavukların yetiştirilmesiyle ilgili yöntemi belirttiğini söyledi.

2 VE 3 İLE BAŞLAYAN YUMURTA YENEBİLİR Mİ?

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada sosyal medya platformlarında, "yumurtalar üzerinde yer alan numaraların başında '0' ve '1' varsa sağlıklıdır, '2', '3' veya '4' yazıyorsa nitrofuran ve veteriner ilaçları vardır" şeklinde paylaşımlar yapıldığı belirtilerek, yumurtalar üzerine yazılan numaralarda yer alan ilk hanenin, tavuğun yetiştirme metodunu ifade ettiği vurgulandı.

Yetiştirme metodu kodu "0" ise bunun organik yetiştiriciliği, yani organik yemlerle beslenen, açık havaya da erişimi olan ve sertifikalandırılmış işletmelerden elde edilen yumurtayı, "1" ise açık dolaşıma erişim, yani açık havaya da erişimi olan bir kümeste yetişen ve serbest dolaşabilen tavuklardan elde edilen yumurtayı, "2" ise kümeste kafessiz yetiştiricilik, yani kapalı bir kümes içinde serbest dolaşabilen tavuklardan elde edilen yumurtayı, "3" ise kafesli yetiştiricilik, yani kümeslerde kafeste yaşayan tavuklardan elde edilen yumurtayı ifade ettiği bilgisi verildi.

4 KODLU YUMURTA YOK

Videoda belirtildiği gibi 4 kodunun olmadığı belirtilerek şöyle devam edildi: "Bu alanda '4' diye bir yetiştiricilik kodu bulunmamaktadır. Sosyal medya paylaşımlarında ifade edildiği gibi '2', '3' veya '4' numara ile başlayan yumurtaların ilaçlı olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Bu numaralar yumurtacı tavuğun yetiştirilme metodunu ifade etmektedir. Hangi yetiştiricilik türünden elde edilirse edilsin yumurtalar, nitrofuran dahil diğer veteriner ilaçlar yönüyle denetlenmektedir. Olumsuzluk tespiti durumunda 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında işlem uygulanmaktadır."