10°
Editor
 Özge Sönmez

HÜRKUŞ, HÜRJET ve ANKA III göreve hazırlanıyor! Daha 'hayalet' geliyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, milli hava platformu projelerinde bu yıl tasarım, seri üretim ve teslimat açısından birçok önemli gelişmeye imza atılacağını bildirdi. İhracat kadar teslimata da ağırlık verdiklerini belirten Demiroğlu, "Yine satışlarla uğraşacağız, yeni yeni platformlarımızın testlerini yapıyor olacağız ama esas önceliğimiz hem HÜRJET’te hem HÜRKUŞ’ta hem de insansız araçlarımızda teslimat odaklı olacak" ifadelerini kullandı. ANKA III'ün daha 'hayalet' özellikleriyle 2026'nın sonlarında uçuşunun planlandığı belirtildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.01.2026
11:27
|
GÜNCELLEME:
27.01.2026
11:34

Türk savunma sanayisi bünyesinde yürütülen milli hava platformu projelerinde bu yıl tasarım, seri üretim ve teslimat açısından birçok önemli gelişmeye imza atılacak. Bu yılın 'süper bir yıl' olacağını söyleyen TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, birçok rekora imza attıklarını belirterek bunlardan en önemlisinin KAAN'ın Endonezya'ya olan ihracat anlaşması olduğunu söyledi.

"ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK CİDDİ BİR MOTİVASYON"

Demiroğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin şu ana kadar Cumhuriyet tarihindeki en kapsamlı ve en pahalı, yüksek meblağlı ihracatı, 15 milyar dolara yakın bir rakamdı. Bu bizim için, KAAN programı için, TUSAŞ için, ülkemiz için çok ciddi bir motivasyon, enerji kaynağı oldu.

Yılı bitirirken HÜRJET’in İspanya’ya 30 uçaklık anlaşmasını duyurma fırsatı yakaladık. Uçak yapıp sadece Türkiye’nin etkili olduğu bölgedeki ülkelerle değil, Avrupa’ya, NATO üyesi bir ülkeye jet uçağı, eğitim uçağı satma başarısını göstermiş olduk. Bu da hem TUSAŞ hem de ülke açısından çok büyük bir adımdı. 2025 kazanımlarla dolu, başarılarla dolu ama bir o kadar da sorumluluk üstlendiğimiz bir yıl oldu. Bu başarıyı insansız uçaklarımızda da yakaladık. Hem ANKA ve AKSUNGUR satışlarımız hem de ANKA III’ün testleri devam etti. Birçok ilke imza attık testler açısından. İnşallah bu başarıların 2026’da da artarak devam etmesini bekliyoruz."

"TESLİMATA ODAKLANACAĞIZ"

Demiroğlu, 2025’teki ihracat başarılarının devam edebilmesi için artık bunların teslimatına odaklanmaları gerektiğini belirtti.

Satabilmenin bir başarı olduğunu ama zamanında teslim edebilmenin bu başarıyı başka bir seviyeye taşıyacağını vurgulayan Demiroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"TUSAŞ artık seri üretime odaklanacak bundan sonra. Yine satışlarla uğraşacağız, yeni yeni platformlarımızın testlerini yapıyor olacağız ama esas önceliğimiz hem HÜRJET’te hem HÜRKUŞ’ta hem de insansız araçlarımızda teslimat odaklı olacak. GÖKBEY seri üretime başladı, onun da artarak devam edecek teslimatları. Aynı zamanda yeni platformlarımız, HÜRJET’in yeni platformları uçuşa başlayacak.

En önemlisi KAAN’ın P1 prototipi bu sene içerisinde, P2 prototipi de onun akabinde yine bu sene içerisinde uçuşlarına başlayacak. Biliyorsunuz birkaç uçuş yapmıştık ama esas uçuşları yapacağımız platformlar şu anda inşa halinde. Bu senenin ortasına doğru da o uçuşları hep beraber görüyor olacağız ki bizim için önemli bir kilometre taşı."

⁠YENİLENEN ANKA III DAHA "HAYALET" GELİYOR

Demiroğlu, 10 tonluk helikopterin de ilk uçuşu için çalıştıklarını ifade ederek "Orman Genel Müdürlüğü için tasarladığımız ve daha sonra da askeri birliklerimize, Türk Silahlı Kuvvetleri birimlerine vereceğimiz helikopterlerin tasarımı devam ediyor. Onları da 2028 sonrasında bitirip seri üretime geçmiş olacağız." dedi.

ANKA III’ün ilk prototipi ve testlerden öğrendikleriyle platformu güncellediklerini anlatan Demiroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O tasarımları bitirdik, bu sene içerisinde onun seri üretimi başladı. ANKA III'ün daha 'hayalet' özellikleriyle diyeyim, 2026’nın sonunda uçmasını planlıyoruz. İşimiz çok, hem prototipler anlamında hem seri üretim anlamında. Ben inanıyorum ki TUSAŞ ve Türkiye, hem seri üretim anlamında hem teslimatlar anlamında hem de yeni satışlar anlamında hak ettiği yere hızlı şekilde 2026’dan başlayarak gelecek. Çünkü geçen sene yaptığımız satışlar bu sene başka kapıları açacak. İnsanlar veya ülkeler kimin aldığına, ne zaman envantere girdiğine bakarak karar veriyorlar. Envantere girişler hızlandıkça 2026-2027'de ihracat başarılarına yeni başarılar katmayı hem de teslimatları artırmayı planlıyoruz."

⁠"BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN"

Demiroğlu, ANKA III'ün envantere girecek nihai konfigürasyonda tasarlanmış ve üretilmiş platformun ilk uçuşunu bu sene içerisinde planladıklarını bildirdi. Mehmet Demiroğlu, teslimat planlarına ilişkin şunları söyledi:

"HÜRKUŞ için bu sene içerisinde bir değil, 22 tane teslimat yapmayı planlıyoruz, şu andaki planımız o.

HÜRJET'in de ilk teslimat konfigürasyonunun uçuşunu 2026’nın ilk yarısında göreceğiz. 2027 itibarıyla da bu konfigürasyonun test uçuşları bitmiş olacak ve teslimatlara başlayacağız.

Bizim gözümüz yükseklerde. İnşallah hep beraber daha güzel haberleri beraberce paylaşıyor olacağız. Bizi izlemeye devam edin."

