Fenerbahçeli taraftarların derbi yolculuğu başladı! 2500 kişi otobüslerle Rams Park’a gidiyor

Trendyol Süper Lig’de 31. hafta Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sahne oluyor. Şampiyonluk yolunda en kritik dönemeçlerden biri olan dev derbi, saat 20:00’de Rams Park’ta oynanacak. Maçın başlamasına saatler kala Chobani Stadı önünden otobüslere binen 2 bin 500'e yakın Fenerbahçe taraftarı tezahüratlar eşliğinde RAMS Park’a doğru hareket etti.

