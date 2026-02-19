A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Sepp Piontek hayatını kaybetti

Kategoriler
Bir dönem A Milli Futbol Takımı'nı ve Bursaspor'u çalıştıran 85 yaşındaki teknik adam Sepp Piontek, hayatını kaybetti.
Piontek'in ailesi, hastalığı nedeniyle dünyaca ünlü teknik adamın vefatını Danimarka medyasına doğruladı.
Piontek, 1979-1990 yılları arasında Danimarka Milli Takımı'nı çalıştırmıştı. 111 maçta görev alan Piontek, 1.60 puan ortalaması yakalamıştı.