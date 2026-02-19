Menü Kapat
TGRT Haber
10°
Spor
Editor
 Serhat Yıldız

A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Sepp Piontek hayatını kaybetti

1990-1993 yılları arasında A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Sepp Piontek, 85 yaşında hayatını kaybetti. İşte detaylar...

A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Sepp Piontek hayatını kaybetti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.02.2026
15:09
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
15:14

Bir dönem A Milli Futbol Takımı'nı ve Bursaspor'u çalıştıran 85 yaşındaki teknik adam Sepp Piontek, hayatını kaybetti.

A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Sepp Piontek hayatını kaybetti

AİLESİ ACI HABERİ VERDİ

Piontek'in ailesi, hastalığı nedeniyle dünyaca ünlü teknik adamın vefatını Danimarka medyasına doğruladı.

A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Sepp Piontek hayatını kaybetti

Piontek, 1979-1990 yılları arasında Danimarka Milli Takımı'nı çalıştırmıştı. 111 maçta görev alan Piontek, 1.60 puan ortalaması yakalamıştı.

