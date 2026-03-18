Spor
Alanyaspor galibiyet hasretini Kocaelispor maçıyla bitirdi: Akdeniz'de farklı skor!

Trendyol Süper Lig'de haftalardır kazanamayan Alanyaspor, Kocaelispor'u farklı geçti. Esasen ise Akdeniz temsilcisi, milli araya oldukça moralli girdi.

GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 19:18
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 19:18

, 'in 27. haftasında 'u 5-0 mağlup etti. Akdeniz ekibinin golleri 26. dakikada Florent Hadergjonaj, 31. dakikada Ui-jo Hwang, 63. dakikada Nuno Lima, 81. dakikada İbrahim Kaya ve 88. dakikada Nicolas Janvier'den gelirken; Körfez temsilcisi ise ligde art arda iki maç kaybetmiş oldu.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Yiğit Arslan, Erkan Akbulut, Ali Can Alp.

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta (Dk. 84 Fatih Aksoy), Janvier, Ruan (Dk. 77 Enes Keskin), Hagi (Dk. 68 İbrahim Kaya), Hwang (Dk. 84 Efecan Karaca), Mounie (Dk. 77 Güven Yalçın).

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Rivas, Keita (Dk. 79 Can Keleş), Linetty (Dk. 46 Sissoho), Agyei (Dk. 87 Samet Yalçın), Nonge, Churlinov (Dk. 46 Tayfur Bingöl), Serdar Dursun (Dk. 70 Arda Özyar).

Goller: Dk. 26 Hadergjonaj, Dk. 31 Hwang, Dk. 63 Lima, Dk. 81 İbrahim Kaya, Dk. 88 Janvier (Corendon Alanyaspor).

Sarı kartlar: Dk. 22 Linetty, Dk. 25 Keita, Dk. 59 Nonge (Kocaelispor).

Sıkça Sorulan Sorular

ALANYASPOR LİGDE KAÇ MAÇTIR KAZANAMIYORDU?
Akdeniz temsilcisi, 4 haftadır galibiyet alamamıştı.
