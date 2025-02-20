Altay Bayındır'dan müjde! Sahalara geri dönüyor

Sakatlık sebebiyle bir süredir tedavi gören Altay Bayındır sahalara geri dönüyor. Manchester United, yaptığı paylaşımla Altay ile ilgili müjdeyi verdi.

FORMA GİYMEYE HAZIR

Tecrübeli eldiven yaşadığı sakatlığın ardından tekrar forma giymeye hazır.

Bu sezon Manchester United formasıyla 6 maça çıkan Altay Bayındır, 2 karşılaşmada kalesini gole kapatırken, toplamda ise 8 gol yedi. Altay'ın, İngiliz deviyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.