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Editor
 | Burak Ayaydın

Alvaro Morata'dan Türk halkına teşekkür!

Galatasaray'ın Eyüpspor'u 5-1 mağlup ettiği maçın ardından Alvaro Morata'dan açıklamalar geldi. Türkiye'deki sürecini değerlendiren İspanyol golcü, çok mutlu olduğunu ifade etti.

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Alvaro Morata'dan Türk halkına teşekkür!
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
27.04.2025
saat ikonu 21:19
|
GÜNCELLEME:
27.04.2025
saat ikonu 21:52

Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'u da mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Galatasaray'da maç sonunda açıklamalar gelmeye başladı. Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Morata, yayıncı kuruluş ekranlarında Türk halkına teşekkür etti.

ALVARO MORATA'DAN GALATASARAY İÇİN 'ŞAMPİYONLUK' VURGUSU

İstanbul hikâyesine değinen Morata, "İyi bir performanstı ve önemli bir 3 puan aldık. Şampiyon olacağız. Galibiyetten dolayı ise gerçekten çok mutluyuz. Takım olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İlk geldiğimde sakatlık yaşadım ama şu anki süreç daha olumlu. Burada mutluyum, kulüpteki herkese teşekkür ederim ve İstanbul'daki tüm Türklere de ayrıca teşekkür ederim. Ailem burada çok mutlu, Türkiye harika bir yer." dedi. Ayrıca Victor Osimhen ile oynamalarının sorulmasını değerlendiren yıldız isim, "Osimhen dünyanın en iyilerinden, onunla oynamak çok keyifli ve hep beraber şampiyonluk kutlamaya hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Alvaro Morata'dan Türk halkına teşekkür!

TORREIRA DA MUTLU OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Galatasaray'da oynadığı son 6 maçta 4 gol atan Torreira, "Çok mutluyum. Golüm için ve galibiyet için. Günden güne çalışıyorum ve hak ettiğimi düşünüyorum. Takımın performansı da ayrıca çok iyiydi. Bu performansı, özellikle taraftarımız hak ediyor. Victor'a ise şaka yaptım ve tahtına dikkat et dedim. Kontratımı da yeniledim. En azından bir süre daha buradayım." ifadelerini kullandı.

Sıkça Sorulan Sorular

MORATA TRANSFERİNDE SON DURUM NEDİR?
Deneyimli golcünün yedek kalması sebebiyle ayrılacağı iddia ediliyordu.
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