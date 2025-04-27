Alvaro Morata'dan Türk halkına teşekkür!

Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'u da mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Galatasaray'da maç sonunda açıklamalar gelmeye başladı. Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Morata, yayıncı kuruluş ekranlarında Türk halkına teşekkür etti.

ALVARO MORATA'DAN GALATASARAY İÇİN 'ŞAMPİYONLUK' VURGUSU

İstanbul hikâyesine değinen Morata, "İyi bir performanstı ve önemli bir 3 puan aldık. Şampiyon olacağız. Galibiyetten dolayı ise gerçekten çok mutluyuz. Takım olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İlk geldiğimde sakatlık yaşadım ama şu anki süreç daha olumlu. Burada mutluyum, kulüpteki herkese teşekkür ederim ve İstanbul'daki tüm Türklere de ayrıca teşekkür ederim. Ailem burada çok mutlu, Türkiye harika bir yer." dedi. Ayrıca Victor Osimhen ile oynamalarının sorulmasını değerlendiren yıldız isim, "Osimhen dünyanın en iyilerinden, onunla oynamak çok keyifli ve hep beraber şampiyonluk kutlamaya hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

TORREIRA DA MUTLU OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Galatasaray'da oynadığı son 6 maçta 4 gol atan Torreira, "Çok mutluyum. Golüm için ve galibiyet için. Günden güne çalışıyorum ve hak ettiğimi düşünüyorum. Takımın performansı da ayrıca çok iyiydi. Bu performansı, özellikle taraftarımız hak ediyor. Victor'a ise şaka yaptım ve tahtına dikkat et dedim. Kontratımı da yeniledim. En azından bir süre daha buradayım." ifadelerini kullandı.