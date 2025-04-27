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 | Burak Ayaydın

Fatih Tekke'den kritik açıklama: "Karar verme zamanı geldi"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'den, Alanyaspor maçının ardından açıklamalar geldi. Savunmalarının yeterli düzeyde olmadığını anlatan Fatih Tekke, eski takımı Alanyaspor'a da başarılar diledi.

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Fatih Tekke'den kritik açıklama:
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
27.04.2025
saat ikonu 19:33
|
GÜNCELLEME:
27.04.2025
saat ikonu 19:36

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, kendi sahasında Alanyaspor'u 4-3 ile geçti. Galibiyetin ardından zorlu mücadeleyi değerlendiren Fatih Tekke, karar verme zamanının geldiğine dair açıklama yaptı.

FATİH TEKKE'DEN 'KARAR' MESAJI

"Çok değerli ve çok önemli bir 3 puan. Ligde rahatlama ve normalleşme açısında en önemli maçlarımızdan birisi buydu. Sakatlar, cezalılar... Maçın 2 gün sonra olması gibi bir sürü etken maçı daha da zor bir hale getirdi. Yediğimiz gollerin birini ben yedirdim diyebilirim. Çünkü bu bizim çalıştığımız bir pozisyondu. Yenilen gollerin ardından stres ve panik yaptık. Savunmada benim takımım daha iyi olmalı ancak şu an böyle bir vaktimiz yok. Ama şu anda beklediğimin çok üzerinde. Kupada finale çıktık. Ligde şu anda 45 puandayız. Oyuncularımı tebrik ediyorum, ayaklarına sağlık ama daha rahat bitirebilirdik. Geldiğimiz nokta gayet olumlu. Kendi sahamızda 3 golü bu şekilde yememeliyiz. Biz bunu oyunla başarmak zorundayız. İkinci yarıda daha iyi olabilirdik ama en önemlisi 3 puan. Alanyaspor için de bir şey söylemem lazım. Biz orada çok güzel günler geçirdik. Bugün de gayet iyi işler yaptılar. Orada gerçekten çok güzel günlerimiz geçti, dostluklarımız oldu. Başarılar diliyorum onlara. Umarım ligde kalırlar. Gelecek senenin yapılanması ile ilgili çalışmalara başlamıştık. Kararlar vermeye de başlayacağız."

Fatih Tekke'den kritik açıklama: "Karar verme zamanı geldi"

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR KUPADA KİMLE OYNAMIŞTI?
Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe'yi 2-0 mağlup etmişti.
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#trabzonspor
#trabzonspor
#trendyol süper lig
#fatih tekke
#fatih tekke
#Spor
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