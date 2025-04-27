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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'den Gaziantep FK'ya cevap geldi: "Ahlaktan bahsetmeyin"

Trendyol Süper Lig'de oynanan Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının ardından sular durulmuyor. İrfan Can Eğribayat ile Ndiaye arasında yaşananlara dair Gaziantep FK'dan açıklama yapılırken, şimdi de Fenerbahçe'den cevap geldi.

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Fenerbahçe'den Gaziantep FK'ya cevap geldi:
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
27.04.2025
saat ikonu 19:13
|
GÜNCELLEME:
27.04.2025
saat ikonu 19:13

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı deplasmanda yendiği maçın ardından İrfan Can Eğribayat gündemi devam ediyor. Maçtan sonra hoş şeyler yaşamadığını anlatan İrfan Can'a Gaziantep temsilcisinden açıklama ile cevap verilirken, an itibarıyla Fenerbahçe de sürece dahil oldu.

FENERBAHÇE'DEN GAZİANTEP FK'NIN YAYINLADIĞI METİN İÇİN AÇIKLAMA

"Dün akşam Gaziantepspor ile oynadığımız karşılaşmada ağır hakaretlere maruz kalan, maçın bitiş düdüğü ile birlikte rakip takımın futbolcusu tarafından fiziki müdahaleye uğrayan futbolcumuz İrfan Can Eğribayat’ın sonuna kadar yanındayız. Maç sonunda yaşananlar sonrasında gereken düzeltmeyi yapıp gerçek duygularını hassasiyetle dile getiren futbolcumuzu, bugün kasten ve hadsizce yeniden hedef almaya çalışan bu yaklaşımın amacı ortadadır. Çirkin tavırlarıyla futbol sahalarında rakibe saygıyı yok sayanların ve bu durumu savunanların, spor ahlakından bahsetmeye hakkı olmadığını vurgularız."

GAZİANTEP FK NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe'den Gaziantep FK'ya cevap geldi: "Ahlaktan bahsetmeyin"

Sıkça Sorulan Sorular

SÜREÇ NASIL BAŞLAMIŞTI?
Fenerbahçe kalecisi İrfan Can, maçın ardından açıklamalar yapmış ve Gaziantep FK oyuncusu Ndiaye'nin bilerek kendisine ceza aldırmaya kalktığını ifade etmişti.
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#gaziantep fk-fenerbahçe
#irfan can eğribayat
#Spor
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