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 | Burak Ayaydın

Anadolu Efes tek topla kazandı: Luca Banchi'den 'rekabet' mesajı geldi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji ile Anadolu Efes karşılaştı. Tek topa kalan heyecanlı maçı, misafir ekip Anadolu Efes kazandı.

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Anadolu Efes tek topla kazandı: Luca Banchi'den 'rekabet' mesajı geldi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 09:14
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 09:20

Bahçeşehir Koleji ile Anadolu Efes, haftanın kapanış maçında parkeye çıktı. Zaman zaman yüksek temponun olduğu mücadele, Anadolu Efes'in 85-82'lik deplasman galibiyetiyle sona erdi. Bu skorla birlikte mavi beyazlılar, sezondaki 19. zaferini elde etmiş oldu. Diğer tarafta ise Bahçeşehir Koleji 15 galibiyette kaldı.

Anadolu Efes tek topla kazandı: Luca Banchi'den 'rekabet' mesajı geldi!

MAÇ SONUNDA KOÇTAN GALİBİYET KRİTİĞİ

Mücadele değerlendirmesinde rekabet kavramını özellikle vurgulayan Anadolu Efes Koçu Luca Banchi, "İlk devrenin ardından oyuna bakış açımızı değiştirdik. Maç takvimimizin enerjimizi çok fazla harcadığı bir gerçek. Oyuncularımızın kendilerini yenilemesi çok zor ama özellikle savunmada ve hücumda çok iyi iş çıkaran Erkan'dan başlayarak, bazı oyuncularımızın da doğru yolda olduğunu düşünüyorum. Takımı doğru mücadele seviyesine ve sertliğe taşıdı. Sonunda hücumda iyi bir çözüm bulduk. Yorgunluktan dolayı son dakikalarda biraz panik yaptık. Ama bu gelecek dönemde öğrenmemiz gereken bir şey. Kaderimiz böyle. En iyi seviyede oynamak istiyorsak her zaman, her takımla rekabet etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

https://x.com/AnadoluEfesSK/status/1911845913795899662

ANADOLU EFES'İN GALİP GELDİĞİ MÜCADELENİN DETAYLARI

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Özge Şentürk Bayraktar.

Bahçeşehir Koleji: Şehmus Hazer 7, Ponitka 8, Odiase 10, Cavanaugh 15, Bouteille 8, Smith 9, Massinburg 13, Simonovic, Furkan Korkmaz 12, Göktuğ Baş.

Anadolu Efes: Larkin 14, Bryant 9, Poirier 8, Erkan Yılmaz 7, Willis 5, Nwora, Thompson 24, Doğuş Özdemiroğlu 3, Ercan Osmani 7, Oturu 8.

1. Periyot: 21-15

Devre: 44-38

3. Periyot: 61-63

Anadolu Efes tek topla kazandı: Luca Banchi'den 'rekabet' mesajı geldi!

MAÇ SONUCU: 82-85

Sıkça Sorulan Sorular

ANADOLU EFES'İN AVRUPA'DAKİ SON MAÇI NE OLDU?
Temsilcimiz, Zalgiris'i 87-77 mağlup etmişti.
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ETİKETLER
#anadolu efes
#anadolu efes
#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
#Bahçeşehir Koleji
#Spor
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