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 | Burak Ayaydın

Anderson Talisca'dan Dusan Tadic tartışmasına son nokta!

Fenerbahçe zorlu Başakşehir deplasmanında rahat kazanırken, mücadeleye ise Anderson Talisca ile Dusan Tadic arasındaki tartışma damga vurdu. Maçın ardından yayıncı kuruluşa röportaj veren Anderson Talisca, 'Fenerbahçe'nin iyiliğini istiyoruz' dedi.

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Anderson Talisca'dan Dusan Tadic tartışmasına son nokta!
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
09.05.2025
saat ikonu 23:25
|
GÜNCELLEME:
09.05.2025
saat ikonu 23:27

Fenerbahçeli yıldız Anderson Talisca, Başakşehir maçından sonra karşılaşmayı değerlendirdi. Ayrıca Dusan Tadic ile yaşadıkları tartışmayı da gündeme taşıyan Anderson Talisca, 'herhangi bir sıkıntı yok' mesajını verdi.

ANDERSON TALISCA'DAN MAÇ SONU ÖNEMLİ DEĞERLENDİRMELER

"Bizler açısından pozitif bir maç oldu. Hocanın isteklerini sahaya yansıttık. Hem ilk yarı hem de ikinci yarıda iyi oynadık. Verilmeyen penaltılara rağmen maçı kazandık. Tadic konusu ise maçın içinde çok normal bir durum. Bu tarz şeyler hep olur. Hepimizin amacı Fenerbahçe'nin iyiliği. Aramızda herhangi bir sıkıntı yok. Son olarak da yakın zamanda ameliyat olan Mert Hakan'a da geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Takımımızın bir parçası, onu anmak ve geçmiş olsun demek istiyorum."

Anderson Talisca'dan Dusan Tadic tartışmasına son nokta!

Sıkça Sorulan Sorular

ANDERSON TALISCA FENERBAHÇE'YE NEREDEN GELMİŞTİ?
Devre arasında transfer edilen Brezilyalı, Al Nassr ile yollarını ayırmış ve Fenerbahçe'ye katılmıştı.
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ETİKETLER
#trendyol süper lig
#anderson Talisca
#anderson Talisca
#Fenerbahçe Kritiği
#dusan tadic
#Spor
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