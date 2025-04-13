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 | Burak Ayaydın

Arda Güler için 40 milyon Euro reddedildi: Real Madrid kabul etmedi!

Arda Güler için Real Madrid'den sürpriz bir veto geldi. İngiliz basınının duyurduğu gelişmeye göre Real Madrid, Arda Güler için gelen 40 milyon Euroluk transfer teklifini reddetti.

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Arda Güler için 40 milyon Euro reddedildi: Real Madrid kabul etmedi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
13.04.2025
saat ikonu 14:39
|
GÜNCELLEME:
13.04.2025
saat ikonu 14:39

Arda Güler ile ilgili Real Madrid'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İspanyol devi, Arda Güler için 40 milyon Euro ile nabız yoklanan süreçte beklentinin daha yüksek olduğunu belirtti ve bu meblağ ile herhangi bir anlaşma sağlanmasının zor olacağını ifade etti.

ARDA GÜLER TRANSFERİ İÇİN REAL MADRID'E 40 MİLYON EURO

Arda Güler'i uzun zamandır transfer etmek isteyen Arsenal, flaş bir hamle yaptı ve 40 milyon Euro ile ilk teması gerçekleştirdi. İngiliz basınına göre Real Madrid yönetiminden telefonla bilgi isteyen Arsenal yöneticileri, 40 milyon Euroluk teklifte bulundu ama anlaşma sağlanamadı! Arda Güler için Real Madrid'in miktar yükseltilmesini istediği süreç, Arsenal tarafından masaya yatırılmış durumda. Esasen ise Topçular, gelecek yaz döneminde Arda Güler ve Martin Odegaard ikilisi üzerinden yeni bir kurgu oluşturmayı amaçlıyor.

Arda Güler için 40 milyon Euro reddedildi: Real Madrid kabul etmedi!

ARDA GÜLER TRANSFER OLMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz günlerde Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile görüşen Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin kalması halinde İspanya'dan ayrılmak istediğini belirtmişti. Milli yıldız, daha fazla forma giyebileceği bir projede yer almak istiyor.

Arda Güler için 40 milyon Euro reddedildi: Real Madrid kabul etmedi!

ARDA GÜLER'İN REAL MADRID PERFORMANSI

Real Madrid formasıyla 33 maça çıkan Arda Güler, 3 gol ve 7 asistlik katkı sağlamıştı. Bu süreçte kısa sürelerle sahada olan Arda, süre toplamına bakınca sezon boyunca sadece 13 tam maçta oynamış oldu.

Sıkça Sorulan Sorular

ARDA GÜLER İLE HANGİ TAKIMLAR İLGİLENİYOR?
Milli yıldızı; Arsenal, Inter, Bayern Münih ve Aston Villa yakından takip ediyor.
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ETİKETLER
#real madrid
#arda güler
#arsenal
#Transfer Haberleri
#Spor
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