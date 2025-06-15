Arda Turan milli eldiveni istedi: Transfer planlamaları başladı!

Arda Turan'dan flaş bir transfer hamlesi daha geldi. İlk olarak Fenerbahçeli İsmail Yüksek'i hedef gösteren Arda Turan, şimdi de Trabzonsporlu Uğurcan Çakır için 'transfer edilmeli' raporu verdi.
Arda Turan'ın yeni transfer hedefi Trabzonsporlu Uğurcan Çakır oldu. Shaktar Donetsk'i yeniden yapılandırmak isteyen Arda Turan, Trabzonspor'un Avrupa'ya transferine izin verdiği Uğurcan Çakır için olumlu görüş bildirdi.
Eyüpspor'daki başarılı performanslarının ardından Shaktar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, Fenerbahçeli İsmail Yüksek'ten sonra Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'ı da transfer listesine ekledi. Ukrayna ekibinde kendi sistemini kurmak isteyen Arda Turan, milli eldiven için olumlu rapor verdi ve Shaktar yönetiminden transferini istedi.
Shaktar Donetsk'in henüz resmi teklif yapmadığı Uğurcan Çakır'a, an itibarıyla Monaco'dan teklif gelmiş ve görüşmelerin ilerlemesi için Trabzonspor'dan gelecek cevap beklenmeye başlamıştı.