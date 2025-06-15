Arda Turan milli eldiveni istedi: Transfer planlamaları başladı!

Arda Turan'dan flaş bir transfer hamlesi daha geldi. İlk olarak Fenerbahçeli İsmail Yüksek'i hedef gösteren Arda Turan, şimdi de Trabzonsporlu Uğurcan Çakır için 'transfer edilmeli' raporu verdi.

Arda Turan'ın yeni transfer hedefi Trabzonsporlu Uğurcan Çakır oldu. Shaktar Donetsk'i yeniden yapılandırmak isteyen Arda Turan, Trabzonspor'un Avrupa'ya transferine izin verdiği Uğurcan Çakır için olumlu görüş bildirdi.

ARDA TURAN'DAN TRABZONSPORLU UĞURCAN ÇAKIR İÇİN TRANSFER KRİTİĞİ

Eyüpspor'daki başarılı performanslarının ardından Shaktar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, Fenerbahçeli İsmail Yüksek'ten sonra Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'ı da transfer listesine ekledi. Ukrayna ekibinde kendi sistemini kurmak isteyen Arda Turan, milli eldiven için olumlu rapor verdi ve Shaktar yönetiminden transferini istedi.

UĞURCAN ÇAKIR TRANSFERİ İÇİN MONACO MASADA

Shaktar Donetsk'in henüz resmi teklif yapmadığı Uğurcan Çakır'a, an itibarıyla Monaco'dan teklif gelmiş ve görüşmelerin ilerlemesi için Trabzonspor'dan gelecek cevap beklenmeye başlamıştı.