Beşiktaş 13 milyon Euro teklif etti ama kabul etmediler!

Beşiktaş'ta Frank Anguissa ısrarı devam ediyor. Bir süredir Frank Anguissa için Napoli ile görüşmeler yapan Beşiktaş, an itibarıyla bir kez daha 'hayır' cevabı aldı.

Beşiktaş'ta Frank Anguissa için transfer çalışmaları devam ediyor. İlk olarak 10 milyon Euro ile Napoli'nin kapısını çalan Beşiktaş, şimdi de Frank Anguissa için 13 milyon Euro teklif etti ama İtalya ekibi yine kabul etmedi.

BEŞİKTAŞ'TA 13 MİLYON EUROLUK FRANK ANGUISSA TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEDİ

Beşiktaş'ın gelecek sezonda başrolde görmek istediği Frank Anguissa, Napoli yönetimince kıymete binmiş durumda. İtalya temsilcisiyle şampiyonluk yaşayan Frank Anguissa, Beşiktaş tarafından iki kez istendi ama Napoli teklifleri yeterli bulmadı.

BEŞİKTAŞ'IN İSTEDİĞİ FRANK ANGUISSA VE NAPOLI PERFORMANSI

Beşiktaş'ın iki kez transfer teklifi götürdüğü Frank Anguissa, Napoli ile bu sezon 37 maça çıktı ve 6 gol ile 5 asistlik kritik bir katkı sağladı.