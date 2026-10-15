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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 00:19
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 00:19

Arda Turan'dan tarihi başarı! Kariyerinde ilki başardı

Türk teknik direktör Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Stamford Bridge Stadı'nda Yunanistan'ın AEK takımı ile karşı karşıya geldi. Shakhtar Donetsk, karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazanırken Arda Turan, teknik direktörlük kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini aldı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Arda Turan'dan tarihi başarı! Kariyerinde ilki başardı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 00:19
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 00:19

'nde 2. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Teknik direktörlüğünü 'ın yaptığı Ukrayna ekibi , 2. hafta maçında İngiltere'nin başkenti Londra'da Stamford Bridge Stadı'nda Yunanistan temsilcisi ile karşı karşıya geldi.

Konuk ekip AEK, yarım saat dolmadan skor üstünlüğünü yakaladı. Vinicius Tobias'ın kaptırdığı topla gelişen AEK atağında, sol taraftan Stavras Pilios'un taşıyarak ceza alanına çıkardığı topu Lovro Majer yerden bir vuruşla 28. dakikada ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

Shakhtar Donets'in gole yanıtı gecikmedi. 32'nci dakikada Filipe Relvas'ın Santana'ya ceza alanında yaptığı müdahaleye VAR uyarısının ardından hakem Chris Kavanagh penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Pedrinho, kaleci Brignoli ve meşin yuvarlağı ayrı köşelere göndererek skora dengeyi getirdi ve durum 1-1'e geldi.

İki takımın da tehlikeli ataklar ürettiği ancak son vuruşta etkisiz kaldığı mücadelenin 80. dakikasında Shakhtar Donetsk, 2-1 üstünlüğü yakaladı. Alisson'un pasıyla sağ tarafta topla buluşan Vinicius Tobias'ın dar açıdan vuruşunda, kaleci Brignoli'nin ayağına çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti.

Shahktar Donetsk'te 86. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Gleiker Mendoza, şık bir vuruşla topu sağ üst köşeden ağlarla buluşturarak skoru 3-1 yaptı.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Shakhtar Donetsk, AEK'i 3-1 yenmeyi başardı.

Arda Turan'dan tarihi başarı! Kariyerinde ilki başardı

Shakhtar Donetsk, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini alarak puanını 4'e yükseltti. AEK ise Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yenilgisini yaşayarak 3 puanda kaldı.

Shakhtar Donersk, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 21 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Inter'e konuk olacak. AEK ise Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 20 Ekim Salı günü deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak.

ARDA TURAN İÇİN STAMFORD BRIDGE'TE YİNE TARİHİ GECE

Atletico Madrid forması giydiği dönemde 12 yıl önce Stamford Bridge'ten UEFA Şampiyonlar Ligi final biletiyle ayrılan Arda Turan, teknik direktörlük kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi galibiyetini yine aynı statta aldı.

Atletico Madrid, 2013-2014 sezonunda 0-0 biten ilk maçın rövanşında Chelsea'yi 3-1 yenerek turnuvada finale çıkarken, Arda Turan 72. dakikada takımının üçüncü golünü kaydetmişti.

Teknik direktör olarak "Devler Ligi"nde ikinci maçına çıkan Arda Turan, ilk karşılaşmada deplasmanda PSV ile 1-1 berabere kalmıştı.

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ETİKETLER
#Arda Turan
#shakhtar donetsk
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#aek
#Stamford Bridge
#Spor
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