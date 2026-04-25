Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Asya Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Al Ahli! Merih Demiral üst üste 2. kez mutlu sona ulaştı

Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Suudi Arabistan kulübü Al Ahli ile Japon ekibi Machida Zelvia karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde oynanan final maçında rakibini 1-0 yenmeyi başaran Al Ahli, kupanın sahibi oldu. Milli oyuncu Merih Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Al Ahli formasıyla üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Asya Şampiyonlar Ligi'nde final maçının heyecanı yaşandı. Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanan finalde Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile Japonya temsilcisi Machida Zelvia karşı karşıya geldi.

Asya Şampiyonlar Ligi finalinde Al Ahli, Machida Zelvia'yı uzatmalarda 1-0 yenerek şampiyon oldu.
Maç, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynandı.
Şampiyonluk golü 96. dakikada Firas Albirakan'dan geldi.
Al Ahli'den Hawsawi, 68. dakikada kırmızı kart gördü.
Merih Demiral, ilk 11'de başladığı maçı 90 dakika sahada tamamladı.
Merih Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.
Al Ahli, Machida Zelvia'yı 1-0 yenerek Asya Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oldu. Uzatmalara giden finalde şampiyonluğu getiren gol, 96. dakikada Firas Albirakan'dan geldi.

Al Ahli'de 68. dakikada Hawsawi, rakibine kafa atarak kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

MERİH DEMİRAL ÜST ÜSTE 2. KEZ KAZANDI

Merih Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi finalinde ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı. Geçen sezon da final oynayan Demiral, Asya Şampiyonlar Ligi finaline çıkan ve kupayı kaldıran ilk Türk futbolcu olma başarısını elde etmişti.

Milli oyuncu, Asya Şampiyonlar Ligi'nde Al Ahli formasıyla üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

