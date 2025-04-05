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 | Yusuf Özgür Bülbül

Ay Yıldızlılar Ukrayna'yı salladı: Türk sporcular damga vurdu!

Ukrayna'nın ev sahipliği yaptığı ve 22 ülkenin katıldığı Çıplak El Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporcular, üstün bir performans sergileyerek önemli başarılara imza attılar…

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Ay Yıldızlılar Ukrayna'yı salladı: Türk sporcular damga vurdu!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.04.2025
saat ikonu 23:30
|
GÜNCELLEME:
05.04.2025
saat ikonu 23:30

Ukrayna'da yapılan Çıplak El Boks Şampiyonası’nda Türk sporcular başarılı dereceler elde etti. Kiev Palace of Sport'ta Klan Fighting organizasyonu tarafından gerçekleştirilen ve 22 farklı ülkeden sporcuların katılım gösterdiği prestijli şampiyonada, Türk Milli Takımı Başantrenörü Muhammed Dursun'un yönetiminde ringe çıkan Türk boksörler, yeteneklerini konuşturdu.

Ay Yıldızlılar Ukrayna'yı salladı: Türk sporcular damga vurdu!

TAKIM HALİNDE ŞAMPİYON OLDULAR

Faik durmaz 80 kiloda Vadim Smolinskyi'yi ilk rauntta nakavt ederek, 75 kiloda Emircan Gülşen, Andriy Zakherchenko'yu 3 rauntta puanla ve 100 kiloda da Serkan Üstün, Maxim Priylipko'yu ilk rauntta nakavt ederek şampiyon oldu.

Aybars Berke Aksoy, 100+ kilo rakibi Alexsandır Stadnik'e puanla mağlup olarak organizasyonu ikinci olarak tamamladı. 65 kiloda da Yakup Şahin, Timur Timurkin'e yenilerek ikinci oldu.

Türkiye takım halinde organizasyonu şampiyon olarak tamamladı.

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Sıkça Sorulan Sorular

ÇIPLAK EL BOKS NEDİR?
Çıplak elle boks (ayrıca çıplak elle boks veya çıplak elle dövüş olarak da bilinir) ellerde herhangi bir dolgu olmadan yumruk atmaya dayalı tam temaslı bir dövüş sporudur .
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