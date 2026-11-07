Başakşehir, Göztepe deplasmanında kazandı! İstanbul ekibinden 2-1'lik galibiyet

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçları oynanıyor. Ligde haftanın dikkati çeken maçlarından birinde Göztepe ile İstanbul Başakşehir, İzmir'de kozlarını paylaştı.

Ev sahibi Göztepe, karşılaşmanın 18. dakikasında öne geçti. Sarı-kırmızılılarda Rhaldney'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı Janderson kafasıyla Juan'ın önüne indirdi. Juan, defans oyuncularının arasından sıyrılıp topu ağlarla buluşturdu ve skor 1-0 oldu.

22. dakikada Başakşehir beraberliği sağladı. Brnic'in sol kanattan ortasında altıpas üzerinde iyi yükselen Selke, kafayla topu ağlara gönderdi ve durum 1-1'e geldi.

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı ve devre arasına 1-1'lik eşitlikle girildi.

Başakşehir, 83. dakikada öne geçti. İstanbul ekibinde Onur Bulut'un sağ kanattan ortasında altıpas üzerinde topla buluşan Visca, meşin yuvarlağı yerden ağlarla buluşturdu ve skor 2-1 oldu.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve İstanbul Başakşehir, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

İstanbul Başakşehir, bu sonuçla ligdeki 5. galibiyetini alarak puanını 17'ye yükseltti. Göztepe ise ligdeki 4. yenilgisini yaşayarak 15 puanda kaldı.

İstanbul Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü sahasında Arca Çorum FK'yi ağırlayacak. Göztepe ise ligin 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK'ye konuk olacak.