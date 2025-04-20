Başakşehir yine kazandı: Süper Lig'de kırmızı kartlar havada uçuştu!

Trendyol Süper Lig'de Başakşehir ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Kırmızı kartların damga vurduğu maçı, son dönemde çıkışta olan ev sahibi Başakşehir kazandı.

Trendyol Süper Lig'de Başakşehir, Gaziantep FK'yı 2-1 ile geçti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 42'de Piatek (P) ve 45+4'te Brnic'ten gelirken, konuk Gaziantep FK ise tek sayısını 9. dakikada Okereke ile buldu.

BAŞAKŞEHİR GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Çağdaş Atan yönetiminde son dönemde çıkışta olan Başakşehir, zorlu mücadeleyi 2-1 kazandı ve galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Ayrıca da turuncu siyahlılar, bu sonuçla puanını 48'e yükseltti ve 5. sıradaki Beşiktaş ile arasındaki farkı 1'e indirdi.

KIRMIZI KARTLAR MAÇA DAMGA VURDU

Fenerbahçe maçı öncesinde Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan ile ofansif orta saha Kozlowski kırmızı kart görürken, ayrıca Okereke de sarı kart cezalısı durumuna düştü. Son olarak da Başakşehirli Piatek, kırmızı kart gören bir başka isim oldu.

https://x.com/ibfk2014/status/1913936284101288167