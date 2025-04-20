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 | Burak Ayaydın

Başakşehir yine kazandı: Süper Lig'de kırmızı kartlar havada uçuştu!

Trendyol Süper Lig'de Başakşehir ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Kırmızı kartların damga vurduğu maçı, son dönemde çıkışta olan ev sahibi Başakşehir kazandı.

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Başakşehir yine kazandı: Süper Lig'de kırmızı kartlar havada uçuştu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 16:51
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 16:54

Trendyol Süper Lig'de Başakşehir, Gaziantep FK'yı 2-1 ile geçti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 42'de Piatek (P) ve 45+4'te Brnic'ten gelirken, konuk Gaziantep FK ise tek sayısını 9. dakikada Okereke ile buldu.

BAŞAKŞEHİR GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Çağdaş Atan yönetiminde son dönemde çıkışta olan Başakşehir, zorlu mücadeleyi 2-1 kazandı ve galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Ayrıca da turuncu siyahlılar, bu sonuçla puanını 48'e yükseltti ve 5. sıradaki Beşiktaş ile arasındaki farkı 1'e indirdi.

Başakşehir yine kazandı: Süper Lig'de kırmızı kartlar havada uçuştu!

KIRMIZI KARTLAR MAÇA DAMGA VURDU

Fenerbahçe maçı öncesinde Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan ile ofansif orta saha Kozlowski kırmızı kart görürken, ayrıca Okereke de sarı kart cezalısı durumuna düştü. Son olarak da Başakşehirli Piatek, kırmızı kart gören bir başka isim oldu.

https://x.com/ibfk2014/status/1913936284101288167

Sıkça Sorulan Sorular

BAŞAKŞEHİR'DE YÖNETİMİN KRİTİK KARARI NEYDİ?
Çağdaş Atan'ın kötü sonuçlar almasıyla birlikte istifayı düşünmesi, yönetim tarafından reddedilmiş ve genç hocaya 'güveniyoruz' mesajı verilmişti. Akabinde ise Başakşehir, Çağdaş Atan ile önemli bir çıkış yakaladı.
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ETİKETLER
#başakşehir
#trendyol süper lig
#gaziantep fk
#çağdaş atan
#selçuk inan
#Spor
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