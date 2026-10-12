Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 15:35
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 16:10

Beşiktaş-Kocaelispor maçında Daniel Agyei'ye su bardağı atmıştı! O taraftara tutuklama talebi

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş - Kocaelispor maçında Daniel Ebenezer Kwasi Agyei'ye su bardağı fırlatan taraftarın gözaltına alındığını duyurdu. İşlemleri tamamlanan şahıs, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Beşiktaş-Kocaelispor maçında Daniel Agyei'ye su bardağı atmıştı! O taraftara tutuklama talebi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 15:35
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 16:10

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş ile Kocaelispor arasında oynanan Trendyol Süper Lig karşılaşmasında tribünden sahaya yabancı madde atılmasına ilişkin açıklama yaptı.

HABERİN ÖZETİ

Beşiktaş-Kocaelispor maçında Daniel Agyei'ye su bardağı atmıştı! O taraftara tutuklama talebi

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Beşiktaş-Kocaelispor maçında sahaya fırlattığı plastik su bardağı futbolcu Daniel Ebenezer Kwasi Agyei'ye isabet eden şüpheli E.S., gözaltına alınarak tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş ile Kocaelispor arasındaki Trendyol Süper Lig maçında sahaya yabancı madde atılmasına ilişkin açıklama yaptı.
Kocaelispor'un golünün ardından Beşiktaş taraftarı olduğu belirtilen E.S., sahaya plastik su bardağı fırlattı.
Atılan bardak, Kocaelisporlu futbolcu Daniel Ebenezer Kwasi Agyei'ye isabet etti.
Gözaltına alınan şüpheli E.S., işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

Karşılaşmada Kocaelispor'un gol atmasının ardından Beşiktaş taraftarı olduğu belirtilen E.S., tribünden sahaya doğru plastik su bardağı fırlattı. Bardak, Kocaelisporlu futbolcu Daniel Ebenezer Kwasi Agyei'ye isabet etti.

TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şüpheli şahıs gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şahıs, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aston Villa-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Güvenlik kaynakları açıkladı: PKK, Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı
İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'den okullar için yeni talimat: Emniyet ve jandarmaya bildirildi
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.