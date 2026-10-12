Beşiktaş-Kocaelispor maçında Daniel Agyei'ye su bardağı atmıştı! O taraftara tutuklama talebi

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İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş ile Kocaelispor arasında oynanan Trendyol Süper Lig karşılaşmasında tribünden sahaya yabancı madde atılmasına ilişkin açıklama yaptı.
Karşılaşmada Kocaelispor'un gol atmasının ardından Beşiktaş taraftarı olduğu belirtilen E.S., tribünden sahaya doğru plastik su bardağı fırlattı. Bardak, Kocaelisporlu futbolcu Daniel Ebenezer Kwasi Agyei'ye isabet etti.
Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şüpheli şahıs gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şahıs, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.