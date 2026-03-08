Menü Kapat
 Ümit Buget

Beşiktaş'tan TFF'ye 'VAR' soruları! 'Maç oynandığı sırada orada kimler vardı?'

Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan dün akşam Galatasaray ile oynadıkları ve 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın VAR (Video Yardımcı Hakem) odası ve odanın bulunduğu koridorun kamera kayıtlarını talep etti.

Beşiktaş'tan TFF'ye 'VAR' soruları! 'Maç oynandığı sırada orada kimler vardı?'
08.03.2026
08.03.2026
Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ile oynadıkları ve 1-0 mağlup oldukları müsabakanın (Video Yardımcı Hakem) odası ve odanın bulunduğu koridorun kamera kayıtlarını talep etti.

HABERİN ÖZETİ

Beşiktaş'tan TFF'ye 'VAR' soruları! 'Maç oynandığı sırada orada kimler vardı?'

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray'a 1-0 mağlup oldukları maçın VAR odası ve koridorunun kamera kayıtlarını Türkiye Futbol Federasyonu'ndan talep ederek, VAR merkezinde maç sırasında bulunmaması gereken kişilerin olup olmadığını sorguladı.
Beşiktaş Kulübü, Galatasaray maçının VAR odası ve koridorunun kamera kayıtlarını TFF'den talep etti.
Kulüp, VAR merkezinde maç esnasında kimlerin bulunduğunu ve Portekizli eğitmenlerin karar süreçlerine dahil olup olmadığını sorguladı.
Beşiktaş, VAR merkezinde veya koridorunda bulunmaması gereken kişi veya kişilerin olup olmadığını öğrenmek istiyor.
Taleplerini şeffaflık ve adil yönetim sözüyle göreve gelen TFF yönetimine iletti ve kamuoyunun bilgisine sundu.
Beşiktaş'tan TFF'ye 'VAR' soruları! 'Maç oynandığı sırada orada kimler vardı?'



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Trendyol Süper Lig’de Galatasaray’la oynadığımız maç sırasında Riva’daki VAR merkezinde yaşananlarla ilgili aşağıdaki sorularımıza cevap vermesini ivedilikle talep ediyoruz. VAR merkezinde ve çevresinde kimler bulunmaktadır, VAR odasını ve odanın bulunduğu koridoru sesli bir şekilde kayıt altına alan kamera veya kameralar bulunmakta mıdır?

Portekizli VAR eğitmenleri, maç esnasında VAR odasında yer almakta mıdır? Eğer VAR odasında yer alıyorlarsa karar verme süreçlerine dahil oluyorlar mıdır?

Eğitmen adı altında görev yaptıkları söylenen Portekizli eğitmenlerin maç esnasında orada olmalarını gerektiren federasyonda herhangi bir görevleri var mıdır?

Beşiktaş'tan TFF'ye 'VAR' soruları! 'Maç oynandığı sırada orada kimler vardı?'

ORADA BULUNMAMASI GEREKEN KİŞİLER VAR MIYDI?

VAR merkezinin içinde veya koridorunda, maç oynandığı sırada orada bulunmaması gereken kişi veya kişiler var mıdır?

Şeffaf ve adil bir yönetim sözüyle göreve gelen Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin sorularımıza hemen cevap vermesi elzemdir.
Beşiktaş JK olarak; Galatasaray’la oynadığımız müsabakanın VAR odası ve odanın bulunduğu koridorun kamera kayıtlarının tarafımızla paylaşmasını talep eder, bu talebimizi Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere kamuoyunun bilgisine sunarız."

