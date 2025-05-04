Beşiktaş'ta Gabriel Paulista'nın geleceği belli oldu: Transferde ters köşe!

Beşiktaş ile Gabriel Paulista'nın yollarının ayrılması beklenirken, Fenerbahçe derbisi sonrasında deneyimli savunmacıdan flaş ifadeler geldi. Fenerbahçe deplasmanında büyük bir zafer kazandıklarını anlatan Gabriel Paulista, Beşiktaş'ta gelecek sene de devam edeceğini belirtti.

BEŞİKTAŞ'TA GABRIEL PAULISTA'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

"Büyük bir zafer kazandık. Bunu kutlamalıyız. Her oyuncuyu tebrik ediyorum. Sezon boyunca çok fazla hata yaptık. O yüzden istediğimiz konumda değiliz. Her maça final gibi bakmalıyız. Önümüzdeki yıl çok daha sağlam bir şekilde başlamalıyız. Derbiyi kazanmak çok önemli. Bu galibiyeti takım arkadaşlarıma, ekibimize, çalışanlara ve tabii ki taraftarlarımıza armağan ediyorum."

GEDSON FERNANDES DE GABRIEL PAULISTA'YI ÖVDÜ

"Evet defansın lideri Gabriel Paulista. Açıkçası bize çok büyük bir fayda sağlıyor. Takıma çok yardımcı olan bir oyuncu. Bugünkü büyük galibiyeti defans oyuncularımız ve Mert sayesinde aldık. Bireysel rakamlara ise asla bakmıyorum. Takımdaki her oyuncu gol atmak ister ama önemli olan takımın tamamının ne yapacağıdır. Şu an için hedefimiz olan üçüncülük yolunda da ilerliyoruz. Son olarak da Jose Mourinho, bende özel yeri olan çok önemli bir teknik direktör."

MERT GÜNOK DA YENİ SEZONA DEĞİNDİ

"Hocamız, Galatasaray maçındaki taktiği uyguladı. İyi oynadık. İyi mücadele ettik. Gabriel Paulista ile birlikte savunmamız genel olarak iyiydi. Kazandığımız için mutluyuz. Yeni sezonda taraftarımızla birlik olmalı ve daha güçlü hale gelmeliyiz. Bizi bozmak isteyenlere ise kulak vermesinler."