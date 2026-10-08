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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 12:08

Beşiktaş'ta Nicolas Raskin bombası! Transferde Leandro Trossard sürprizi

Süper Lig devi Beşiktaş, ara transfer dönemi öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Vincenzo İtaliano’nun raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlı yönetim, ısrarla kadrosuna katmak istediği Nicolas Raskin için yeniden düğmeye bastı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Beşiktaş'ta Nicolas Raskin bombası! Transferde Leandro Trossard sürprizi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 12:08

Ara transfer dönemine iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen , doğrudan ilk 11’e katkı sağlayacak isimler üzerinden temaslarını sürdürüyor. 

Beşiktaş'ta Nicolas Raskin bombası! Transferde Leandro Trossard sürprizi

Teknik direktör Vincenzo İtaliano’nun yönetim kuruluna sunduğu listede, Joe Willock ile birlikte forması giyen ön plana çıkan isimler arasında yer alıyor.

Beşiktaş'ta Nicolas Raskin bombası! Transferde Leandro Trossard sürprizi

Siyah-beyazlı kulüp, 25 yaşındaki dinamik orta saha oyuncusunu daha önce tam 3 kez gündemine almıştı. Özellikle geride kalan yaz transfer döneminde taraflar imza aşamasına kadar gelmiş, ancak son anda yaşanan pürüzler nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Yaşanan olumsuzluklara rağmen vazgeçmeyen Kartal, ara transfer tescil döneminde İskoç temsilcisi Rangers ile dördüncü kez pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ta Nicolas Raskin bombası! Transferde Leandro Trossard sürprizi

BONSERVİS PLANLAMASI VE RANGERS'IN TAVRI

Rangers ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Belçikalı futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro civarında gösteriliyor. İskoç ekibiyle yeni bir kontrata imza atmayan 25 yaşındaki oyuncunun durumu, kulübünü de hamle yapmaya zorluyor. 

Beşiktaş'ta Nicolas Raskin bombası! Transferde Leandro Trossard sürprizi

Sezonu Rangers’ta tamamlaması halinde yaz döneminde bonservis beklentisinin düşeceğinin farkında olan İskoç yönetimi, oyuncuyu ara transferde elden çıkarmaya sıcak bakıyor. Takım içinde oldukça sevilen yetenekli orta saha için Beşiktaş yönetiminin, reddedilmesi zor bir teklif paket hazırlığında olduğu belirtiliyor. Siyah-beyazlılar, bu hamleyle birlikte orta saha rotasyonundaki eksikleri tamamen kapatmayı planlıyor.

Beşiktaş'ta Nicolas Raskin bombası! Transferde Leandro Trossard sürprizi

KRİTİK GÖRÜŞMEDE TROSSARD KOZU

Siyah-beyazlıların bu transferdeki en büyük kozlarından biri ise takımdaki vatandaşı olacak. Nicolas Raskin’in Beşiktaş’ı tercih etmesi adına devreye gireceği öne sürülen Trossard’ın, genç futbolcuya hem kulübün hedeflerini hem de Türkiye’deki yaşam şartlarını anlatacağı öğrenildi. Yıldız hücumcunun vereceği olumlu referansların, Raskin’in kararında belirleyici bir rol oynaması bekleniyor.

Beşiktaş'ta Nicolas Raskin bombası! Transferde Leandro Trossard sürprizi
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ETİKETLER
#Beşiktaş
#Futbol
#rangers
#Leandro Trossard
#Nicolas Raskin
#Vincenzo Italiano
#Spor
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