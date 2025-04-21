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 | Burak Ayaydın

Burak Yılmaz'ın yıldızına transfer kancası: Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer istedi, Serdal Adalı devreye girdi!

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer ile Serdar Adalı'nın görüşmesinden, Burak Yılmaz'ın öğrencisi Mamadou Fall için transfer kararı çıktı. Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş kadrosundaki derinliği artırmak istediği sürece Serdal Adalı'dan da onay gelirken, an itibarıyla Burak Yılmaz'ın yıldızı Mamadou Fall için transfer temasları başladı.

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Burak Yılmaz'ın yıldızına transfer kancası: Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer istedi, Serdal Adalı devreye girdi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 15:13
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 16:34

Ole Gunnar Solskjaer ile Serdal Adalı, Beşiktaş için yeni transfer hedefi olarak Burak Yılmaz'ın yıldızı Mamadou Fall'ı belirledi. Mamadou Fall'ın Kasımpaşa'daki performansı Süper Lig ekiplerinin genel olarak dikkatini çekerken, Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in isteğiyle Serdar Adalı'dan flaş bir transfer hamlesi geldi ve Burak Yılmaz'ın ekibiyle resmi temaslar başladı.

BEŞİKTAŞ'TA OLE GUNNAR SOLSKJAER VE SERDAL ADALI'DAN BURAK YILMAZ'IN KASIMPAŞA'SINDAN MAMADOU FALL TRANSFERİ

Beşiktaş'ın gelecek sezon planlamalarını yürüten Ole Gunnar Solskjaer ile Serdal Adalı, geçiş döneminde düşük maliyetle birlikte yüksek katkı verecek futbolculara yöneldi. Bu hedeften hareketle de ilk olarak Burak Yılmaz'ın Kasımpaşa'daki yıldızı Mamadou Fall için devreye giren siyah beyazlı kulüp, menajerler aracılığıyla süreci resmen başlattı. 33 yaşındaki Mamadou Fall'ın en az 2 sene daha Süper Lig seviyesinde tempo yapabileceğini düşünen Ole Gunnar Solskjaer ile Serdal Adalı, Senegalli kanatla 1+1 yıllık kontrat yapmak için çalışmalara başladı.

Burak Yılmaz'ın yıldızına transfer kancası: Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer istedi, Serdal Adalı devreye girdi!

BURAK YILMAZ'IN MAMADOU FALL TRANSFERİNE KOLAYLIK SAĞLAMASI BEKLENİYOR

Burak Yılmaz'ın Mamadou Fall transferinin önünü açacağını düşünen yönetim, Kasımpaşa ile uygun bir mali zeminde anlaşmak ve gelecek yaz döneminde transferi tamamlamak istiyor. Halihazırda Kasımpaşa ile 2027 yazına kadar sözleşmesi olan Mamadou Fall, Beşiktaş dışında başka Süper Lig kulüplerinin de transfer listesinde yer alıyor.

Burak Yılmaz'ın yıldızına transfer kancası: Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer istedi, Serdal Adalı devreye girdi!

BEŞİKTAŞ'IN İSTEDİĞİ MAMADOU FALL'IN KASIMPAŞA PERFORMANSI

Kasımpaşa ile şu ana kadar 31 maça çıkan Mamadou Fall, 9 gol ve 8 asistlik çok önemli bir katkı sağladı. Burak Yılmaz'ın takımının önde gelen isimlerinden olan Mamadou Fall için Kasımpaşa, 2022 ara transfer döneminde Belçika ekibi Charleroi'ye 800 bin Euro bonservis bedeli ödemişti.

Sıkça Sorulan Sorular

FALL TRANSFERİNİN AMACI NEDİR?
Takımı gençleştirmek isteyen Beşiktaş yönetimi, geçiş aşamasında düşük maliyetle yüksek katkı sağlayacak deneyimli isimler için de ayrıca nabız yokluyor.
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ETİKETLER
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#Serdal Adalı
#Mamadou Fall
#Ole Gunnar Solskjaer
#Beşiktaş Transfer
#Spor
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