Beşiktaş'tan açıklama geldi: Kafa kafaya çarpışmışlardı!

Beşiktaş'tan Felix Uduokhai'nin sağlık durumu için bilgilendirme geldi. Alman stoper, Adana Demirspor maçında kafa travması geçirmişti.

Beşiktaş'ın 27 yaşındaki savunmacısı Felix Uduokhai, Adana Demirspor maçında rakibiyle kafa kafaya çarpışmış ve mücadeleye devam edememişti. Siyah beyazlı kulüp, Alman stoperin son durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

BEŞİKTAŞ'TAN FELIX UDUOKHAI AÇIKLAMASI

"Adana Demirspor müsabakasının 19. dakikasında rakibi ile çarpışarak kafa travması nedeniyle mücadeleye devam edemeyen oyuncumuz Felix Uduokhai, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde gözlem altındadır. Yapılan nörolojik değerlendirmede beyin tomografisinde kanama bulgusu saptanmayan oyuncumuzun takip sürecinin tamamlanmasından ardından taburcu edilmesi planlanmaktadır."