Ole Gunnar Solskjaer'den transfer esprisi:

Beşiktaş'ta Adana Demirspor karşısındaki 4-1'lik galibiyetin ardından açıklamalar gelmeye devam ediyor. Başarılı hoca Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendirdi ve Avrupa hedefini anlattı.

BEŞİKTAŞ'TA OLE GUNNAR SOLSKJAER OLUMLU KONUŞTU

"Maçın başı zordu çünkü oyun çok fazla durdu. Oyuna odağımız ise iyiydi. Davranış ve düşünme biçimimiz iyiydi. İlk yarıda 3-4 gol atabilirdik. İlk yarının sonunda golü yiyince rakibimiz biraz yaklaştı ama maçı istediğimizi gösterdik. Çok pozitif oynadık. Avrupa'da olmak çok önemli. Tek odağımız şu anda üçüncülük bildiğiniz gibi. Önümüzdeki 3 maça odaklanmalıyız. Son 3-4 haftadaki antrenmana yaklaşımımız çok iyi gidiyor. Benim için bu çok önemli. Oyuncularımın tutumu çok iyiydi. Şu anki en önemli düşüncemiz de kalan 3 maçı geçirip hedefimize ulaşmak."

ERLING HAALAND CEVABI

Beşiktaş teknik direktörüne, “Serdal Adalı, tartışmasız bir ismin transfer edileceğini söyledi ve ‘Hocamız kimi isterse onu transfer edeceğiz’ dedi. Kimi istersiniz?” sorusu yöneltildi. Ole Gunnar Solskjaer de cevap olarak "Erling Haaland'ı istiyorum." diyerek esprili bir yanıt verdi.

NECİP UYSAL'DAN HOCAYA TEŞEKKÜR

Necip Uysal maçın ardından; "Bugün iyi bir oyun oynadık. Benim için özel bir gündü. Hocamıza teşekkür ediyorum. Çok uzun bir sakatlığın ardından az da olsa bana süre verdi. Taraftarımızın bana gösterdiği sevgiden dolayı çok teşekkür ederim. Sağlık ekibimize teşekkür ediyorum. Bana çok yardımcı oldular." ifadelerini kullandı.

https://x.com/Besiktas/status/1921630820814459083