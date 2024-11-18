Beşiktaş’tan İsmail Kartal hamlesi! Ocak ayında…

18 Kasım 2024 15:38 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 15:52

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’nin teknik direktörlüğünü yapan İsmail Kartal, başarılı bir sezon geçirip 99 puan toplamasına rağmen şampiyonluğa ulaşamadı. Sezon sonu, yönetimin aldığı kararla Fenerbahçe ile yollarını ayıran başarılı teknik adamın ismi, süper ligde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş’la anılmaya başlandı.

Fenerbahçe​'de daha önce Aykut Kocaman'ın ve Ersun Yanal'ın yardımcı antrenörlüğü görevini üstlenen İsmail Kartal​ 2022 sezonunun başında Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevine getirildi. Geçtiğimiz sezonda Galatasaray​ ile kıyasıya mücadele eden ve ligde rekor kırarak 99 puan toplayan İsmail Kartal'ın yönettiği Fenerbahçe, şampiyonluğa ulaşamadı. Başarılı teknik adamın ismi, sezon ortasında teknik direktör değişikliğine gitmek isteyen Beşiktaş​'la anılmaya başladı.

İSMAİL KARTAL TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU!

Süper Lig'de rekor kırıp başarılı bir sezon geçiren ancak şampiyonluğa ulaşamayan başarılı teknik adam İsmail Kartal, Fenerbahçe taraftarının sevgilisi haline geldi. İsmail Kartal; adına en fazla edit yapılan isimlerin de başında geliyor.

Fenerbahçe de sezon sonu yaşanan başkanlık seçiminde, başkanların seçim vaadi olan dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho​ takımın başına getirildi.

Henüz istenileni veremeyen Mourinho, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından eleştirilmeye başlandı.

BEŞİKTAŞ'IN LİSTESİNDE!

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra hiçbir takımla görüşmeyip anlaşmayan İsmail Kartal'ın ismi geçtiğimiz aylarda Tümosan Konyaspor ile anılmaya başlanmış ancak takımın başına Recep Uçar getirilmişti.

Başarılı teknik adam İsmail Kartal için yeni bir iddia gündeme geldi. Ligde istediği sonuçları alamayan ve lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde kalarak 5. Sırada yer alan Beşiktaş, sezon ortasında teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırabileceği konuşuluyor.

Hollandalı teknik adamın yerine gelecek isimler listesinde İsmail Kartal'ın da olduğu iddia edildi.

Henüz resmi bir teklif götürülmezken, olası transferin detayları önümüzdeki günlerde netleşecek.