Bursaspor'da şampiyonluk coşkusu: 45 binden fazla taraftar maçtaydı!

3. Lig'de geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Bursaspor'da tribün şov yaşandı. Kendi sahasında kupayı alacak olan Bursaspor'un maçına, tam 45 bin 170 taraftar geldi.

3. Lig şampiyonu Bursaspor'da kupa coşkusu yaşandı. Yeşil beyazlı camianın Bornova 1877 maçı, tam 45 bin 170 kişinin önünde oynandı ve tribünde görsel şölenler gerçekleştirildi.

BURSASPOR'DA BAYRAM HAVASI

Süper Lig'e tekrar dönme yolculuğunda başarılı bir süreç geçiren Bursaspor, 3. Lig'de şampiyon oldu ve binlerce taraftarıyla coşkulu bir kutlama gerçekleştirdi. Kendi sahasında 12. adamın da desteğiyle adeta gövde gösterisi yapan ev sahibi takım, karşılaşmayı da 4-1 kazandı ve kupayı muhteşem bir zaferle aldı.

https://x.com/BursasporSk/status/1913957199463821368