Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Caner Erkin futbolu bıraktı iddiası gündem oldu! "Osimhen'den sonra gayet normal"

Son dakika haberi: Eyüpspor’un deneyimli kaptanı Caner Erkin’in futbolu bıraktığı öne sürüldü. Caner Erkin'in futbolu bıraktığı iddiası sonrası sosyal medya adeta yıkıldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Caner Erkin ile Osimhen arasındaki pozisyona atıfta bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Caner Erkin futbolu bıraktı iddiası gündem oldu!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.04.2025
saat ikonu 17:07
|
GÜNCELLEME:
30.04.2025
saat ikonu 17:13

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’un tecrübeli kaptanı Caner Erkin’in futbolu bıraktığına dair iddialar spor camiasında geniş yankı buldu. Spor gündemine bomba gibi düşen iddia ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

CANER ERKİN SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi Türkiye’nin en iyi kulüplerinde forma giyen Caner Erkin’in bu iddiaya ne diyeceği merak konusu oldu.

Caner Erkin futbolu bıraktı iddiası gündem oldu! "Osimhen'den sonra gayet normal"

OSIMHEN'İN POZİSYONU HATIRLATILDI

Öte yandan Caner Erkin'in futbolu bıraktığı iddiasının ardından sosyal medyada birçok kullanıcı Galatasaray'ın Eyüpspor'u 5-1 mağlup ettiği maçı hatırlattı. Victor Osimhen, estetik ve oldukça zor bir dokunuşla topu önüne almasının ardından Caner Erkin uzun bir süre hareketsiz kalmıştı.

Caner Erkin futbolu bıraktı iddiası gündem oldu! "Osimhen'den sonra gayet normal"

"OSIMHEN ADAMA FUTBOLU BIRAKTIRDI"

Sosyal medya kullanıcıları da bu anı hatırlatarak Caner Erkin'e atıfta bulundu. İşte o yorumlar...

Caner Erkin futbolu bıraktı iddiası gündem oldu! "Osimhen'den sonra gayet normal"
Caner Erkin futbolu bıraktı iddiası gündem oldu! "Osimhen'den sonra gayet normal"
Caner Erkin futbolu bıraktı iddiası gündem oldu! "Osimhen'den sonra gayet normal"
Caner Erkin futbolu bıraktı iddiası gündem oldu! "Osimhen'den sonra gayet normal"
Caner Erkin futbolu bıraktı iddiası gündem oldu! "Osimhen'den sonra gayet normal"

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'dan resmi Osimhen açıklaması! 'Tek konsantrasyonumuz...'
Morata Galatasaray yönetimine şartını sundu! Osimhen giderse...
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Rafa Silva'ya sürpriz övgü! Keşke Galatasaray'da olsaydı
ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.