Caner Erkin futbolu bıraktı iddiası gündem oldu!

Son dakika haberi: Eyüpspor’un deneyimli kaptanı Caner Erkin’in futbolu bıraktığı öne sürüldü. Caner Erkin'in futbolu bıraktığı iddiası sonrası sosyal medya adeta yıkıldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Caner Erkin ile Osimhen arasındaki pozisyona atıfta bulundu.

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’un tecrübeli kaptanı Caner Erkin’in futbolu bıraktığına dair iddialar spor camiasında geniş yankı buldu. Spor gündemine bomba gibi düşen iddia ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

CANER ERKİN SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi Türkiye’nin en iyi kulüplerinde forma giyen Caner Erkin’in bu iddiaya ne diyeceği merak konusu oldu.

OSIMHEN'İN POZİSYONU HATIRLATILDI

Öte yandan Caner Erkin'in futbolu bıraktığı iddiasının ardından sosyal medyada birçok kullanıcı Galatasaray'ın Eyüpspor'u 5-1 mağlup ettiği maçı hatırlattı. Victor Osimhen, estetik ve oldukça zor bir dokunuşla topu önüne almasının ardından Caner Erkin uzun bir süre hareketsiz kalmıştı.

"OSIMHEN ADAMA FUTBOLU BIRAKTIRDI"

Sosyal medya kullanıcıları da bu anı hatırlatarak Caner Erkin'e atıfta bulundu. İşte o yorumlar...