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 | Sule Altinel

Carlo Ancelotti Brezilya yolcusu! Yeni adresi belli oldu

Brezilya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlük görevine Carlo Ancelotti'nin getirildiğini açıkladı. Ancelotti'nin Real Madrid'deki koltuğuna ise Xabi Alonso'nun oturması bekleniyor.

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Carlo Ancelotti Brezilya yolcusu! Yeni adresi belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 04:21
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 04:21

Real Madrid'de yolların ayrılması beklenen teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yeni adresi netleşti. Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid'i çalıştıran Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü olarak açıklandı.

İtalyan teknik adam, 2026 Dünya Kupası'na kadar sürecek bir yıllık sözleşmeyi imzaladı.

13 GÜN SONRA VEDA EDECEK

65 yaşındaki teknik adam, Real Madrid'in başındaki son maçına 25 Mayıs'ta Real Sociedad ile oynanacak maçta çıkacak ve ardından Brezilya Milli Takımı'ndaki görevine başlayacak.

Carlo Ancelotti Brezilya yolcusu! Yeni adresi belli oldu

Ancelotti, Brezilya Milli Takımı'nı çalıştıran ilk yabancı teknik direktör olacak. Real Madrid'de Ancelotti'nin ardından göreve Bayer Leverkusen'den ayrılan Xabi Alonso'nun gelmesi bekleniyor.

33 YIL SONRA MİLLİ TAKIM

Carlo Ancelotti, Brezilya ile anlaşmasının resmiyet kazanmasıyla birlikte 33 yıl sonra milli takımda antrenörlük yapacak.

65 yaşındaki teknik adam, kariyerine ilk olarak İtalya Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak başlamıştı.

1992-1995 yılları arasında İtalya'da görev alan Ancelotti, teknik direktörlük kariyerinde daha sonra hep kulüp takımlarında çalıştı.

"ANCELOTTI İLK BAŞTAN BERİ BİR BABA GİBİ OLDU"

Öte yandan Arda Güler, geçtiğimiz günlerde hayat hikayesini anlattığı mektubunda, İtalyan teknik direktörle ilgili 'Benim için bir baba gibi' ifadesini kullanmıştı.

Carlo Ancelotti Brezilya yolcusu! Yeni adresi belli oldu

Güler şunları söylemişti:

İlk baştan beri Ancelotti, benim için bir baba gibi oldu. Ama komikti çünkü her konuda benimle şakalaşırdı ve ben hala dünyanın en büyük kulübünü kavramaya çalışan, gözlerini açmış bir çocuktum. Ne zaman ciddi olup olmadığını anlayamıyordum.

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