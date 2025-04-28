Carlo Ancelotti'nin yeni takımı resmen duyuruldu!

Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'den sonraki yeni durağı Brezilya Milli Takımı oldu. Fabrizio Romano'nun haberine göre Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı ile resmen anlaşmaya vardı ve Real Madrid sürecine nokta koydu.

CARLO ANCELOTTI REAL MADRID SONRASINDA BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NIN BAŞINA GEÇİYOR

Real Madrid'in kötü bir sezon geçirdiği dönemde eleştiri oklarının hedefinde olan Carlo Ancelotti, an itibarıyla yeni rotasını da çizdi. Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in yolları ayırma kararı verdiği Carlo Ancelotti, daha şimdiden Brezilya Milli Takımı ile anlaştı ve sezon sonu gelmeden önce ön anlaşmayı imzaladı! İtalyan hoca, teknik adamlık kariyerinin son döneminde 2026 Dünya Kupası'nı kazanmak için mücadele vermeye hazırlanıyor.

ARDA GÜLER'İN CARLO ANCELOTTI KRİTİĞİ

Real Madrid'de Carlo Ancelotti tarafından yedek bırakılan Arda Güler'in, deneyimli hocanın ayrılmasıyla birlikte İspanyol devinde kariyerine devam etmesi bekleniyor.

CARLO ANCELOTTI NEDEN İSTENMİYOR?

İtalyan hoca, Real Madrid ile Barcelona karşısında pek çok kez mağlubiyet aldı ve Şampiyonlar Ligi'nden sonra Kral Kupası'na da havlu attı. Ayrıca Ancelotti, La Liga için de favori konumunda değil ve 'Kralın Takımı' sezonu resmen kupasız kapatmaya hazırlanıyor.