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Editor
 | Burak Ayaydın

Carlo Ancelotti'nin yeni takımı resmen duyuruldu!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti için Brezilya Milli Takımı süreci başladı. Uzun zamandır Real Madrid'den ayrılması gündemde olan Carlo Ancelotti, an itibarıyla Brezilya Milli Takımı'yla anlaştı.

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Carlo Ancelotti'nin yeni takımı resmen duyuruldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
28.04.2025
saat ikonu 23:05
|
GÜNCELLEME:
28.04.2025
saat ikonu 23:10

Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'den sonraki yeni durağı Brezilya Milli Takımı oldu. Fabrizio Romano'nun haberine göre Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı ile resmen anlaşmaya vardı ve Real Madrid sürecine nokta koydu.

CARLO ANCELOTTI REAL MADRID SONRASINDA BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NIN BAŞINA GEÇİYOR

Real Madrid'in kötü bir sezon geçirdiği dönemde eleştiri oklarının hedefinde olan Carlo Ancelotti, an itibarıyla yeni rotasını da çizdi. Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in yolları ayırma kararı verdiği Carlo Ancelotti, daha şimdiden Brezilya Milli Takımı ile anlaştı ve sezon sonu gelmeden önce ön anlaşmayı imzaladı! İtalyan hoca, teknik adamlık kariyerinin son döneminde 2026 Dünya Kupası'nı kazanmak için mücadele vermeye hazırlanıyor.

Carlo Ancelotti'nin yeni takımı resmen duyuruldu!

ARDA GÜLER'İN CARLO ANCELOTTI KRİTİĞİ

Real Madrid'de Carlo Ancelotti tarafından yedek bırakılan Arda Güler'in, deneyimli hocanın ayrılmasıyla birlikte İspanyol devinde kariyerine devam etmesi bekleniyor.

Carlo Ancelotti'nin yeni takımı resmen duyuruldu!

CARLO ANCELOTTI NEDEN İSTENMİYOR?

İtalyan hoca, Real Madrid ile Barcelona karşısında pek çok kez mağlubiyet aldı ve Şampiyonlar Ligi'nden sonra Kral Kupası'na da havlu attı. Ayrıca Ancelotti, La Liga için de favori konumunda değil ve 'Kralın Takımı' sezonu resmen kupasız kapatmaya hazırlanıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

CARLO'NUN PUAN İSTATİSTİĞİ NEDİR?
Real Madrid'deki son döneminde 229 mücadelede yer alan İtalyan hoca, maç başına 2.24 puan ortalaması yakalamıştı.
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ETİKETLER
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#Brezilya milli takımı
#Real Madrid Teknik Direktörü
#Spor
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