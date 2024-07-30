Carlos Sainz, Ferrari'den Williams'a geçiyor!

30 Temmuz 2024 00:25 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 00:33

Formula 1'in köklü takımlarından Ferrari, 7 kez dünya şampiyonluğu yaşayan Lewis Hamilton'ı bünyesine katıyor. İtalyan ekibi, Hamilton'ın gelmesi nedeniyle İspanyol sürücüsü Carlos Sainz ile yola devam etmeme kararı aldı.

29 yaşındaki pilotun 3 yıllık Ferrari kariyeri bu sezon sonu bitiyor. Carlos Sainz, 2025 ve 2026 yılları için Williams ile anlaşmaya vardı.

"TAKIMA KATILDIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

"2025'ten itibaren Williams'a katılacağımı duyurmaktan dolayı çok mutluyum. Bu yıl sürücü pazarı gibi çeşitli nedenlerden dolayı son derece karmaşık geçti ve kararımı duyurmak biraz zaman aldı. Ancak, Williams'ın F1 yolculuğuma devam etmek için doğru yer olduğuna tamamen inanıyorum ve böyle tarihi ve başarılı bir takıma katılmaktan büyük gurur duyuyorum. Williams'ı ait olduğu yere, gridin önüne geri getirme hedefi, heyecan ve pozitiflikle kucakladığım bir meydan okuma olacak. Bu takımın yeniden tarih yazmak için tüm doğru bileşenlere sahip olduğuna inanıyorum ve Ocak 1'den itibaren Williams'ı ileriye taşımak için elimden gelenin en iyisini yapacağım." şeklinde konuştu.