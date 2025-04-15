Cedi Osman imzayı attı!

Cedi Osman, Panathinaikos ile olan sözleşmesini resmen uzattı. Milli basketbolcu, 2 yıl daha Panathinaikos ile devam edecek.

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'da Cedi Osman ile sözleşme uzatıldı. Milli basketbolcu, 2027 yazına kadar Ergin Ataman ile çalışmaya devam edecek.

KULÜPTEN CEDİ OSMAN İÇİN BİLGİLENDİRME GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Cedi Osman, 2027'ye kadar Panathinaikos AKTOR'da kalacak. Panathinaikos AKTOR, Cedi Osman'ın sözleşmesinin 2027 yazına kadar uzatıldığını duyurmaktan mutluluk duyar." ifadeleri kullanıldı.

https://x.com/Paobcgr/status/1912053817966788616

CEDİ OSMAN'IN PERFORMANSI

Sezon başında Panathinaikos'a transfer olan Cedi; THY Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı 32 maçta 7.9 sayı ve 2.4 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Ayrıca milli sporcu, komşudaki ligde maç başına 12.8 sayı ve 3.8 ribaundla mücadele etti.

https://x.com/cediosman/status/1912058117661024544