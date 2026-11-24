UEFA Konferans Ligi’nde grup aşamasının dördüncü haftasında sahne alacak CSKA Sofya - Trabzonspor mücadelesi öncesi hakem ataması açıklandı. Bordo-mavililerin zorlu Bulgaristan deplasmanında oynayacağı karşılaşmayı Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek.

DEPLASMANDA 4. HAFTA HEYECANI

Avrupa kupalarında kritik puanların dağıtıldığı dördüncü hafta heyecanında Trabzonspor, deplasmanda CSKA Sofya karşısında sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesinde gözler hem iki takımın sahadaki form durumuna hem de maçın hakem triyosunun performansına çevrilmiş durumda.