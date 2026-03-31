Dünya Kupası nerede, hangi ülkede düzenlenecek? 2026 Dünya Kupası heyecanı başlıyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Futbol dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan 2026 Dünya Kupası için Avrupa elemeleri heyecanı başlıyor. Milli takımın fikstürü, maç tarihleri ve eleme sürecinin detayları Kosova maçı öncesinde merak edilirken, takımların hazırlık süreci ve kadro planlamaları da dikkatle izleniyor. Turnuvaya giden yolda ilk düdüğün ne zaman çalacağı ise futbolseverler tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.
Dünya Kupası heyecanı 11 Haziran 2026 tarihinde başlayacak ve yaklaşık bir ay sürecek. Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek olan turnuva boyunca birçok kritik karşılaşma oynanacak. Turnuva, 19 Temmuz 2026'da oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek ve şampiyon belli olacak.
2026 FIFA Dünya Kupası, organizasyonun 23’üncü turnuvası olarak Kuzey Amerika’da futbolseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Büyük turnuvaya Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ortaklaşa ev sahipliği yapacak. Bu sayede Dünya Kupası tarihinde bir ilke imza atılmış olacak; turnuva, ilk kez üç farklı ülke tarafından eş zamanlı olarak düzenlenecek.
Turnuvada grup aşaması 11 Haziran ile 27 Haziran 2026 tarihleri arasında oynanacak. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından eleme turları başlayacak ve takımlar, turnuvaya veda etmeyecek son iki şanslarını tek maç eleme sistemiyle kullanarak yoluna devam edecek.
•Son 32 Turu: 28 Haziran – 3 Temmuz 2026
•Son 16 Turu: 4 – 7 Temmuz 2026
•Çeyrek Finaller: 9 – 11 Temmuz 2026
•Yarı Finaller: 14 – 15 Temmuz 2026
•Üçüncülük Maçı: 18 Temmuz 2026
•Final: 19 Temmuz 2026 (New York / New Jersey)
A Milli Takım Dünya Kupası'na katılması durumunda maç fikstürü belli oldu. Türkiye Kosova engelini geçmesi durumunda 2026 Dünya Kupası'na D grubundan katılacak.
•13 Haziran 07:00 Türkiye-Avustralya
•19 Haziran 07:00 Türkiye-Paraguay
•25 Haziran 05:00 Türkiye-ABD