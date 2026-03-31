Dünya Kupası nerede, hangi ülkede düzenlenecek? 2026 Dünya Kupası heyecanı başlıyor

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında düzenlenecek karşılaşmalar için geri sayım sürerken, maç takvimine ilişkin detaylar futbolseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Türkiye'nin de yer aldığı grupta oynanacak mücadelelerin hangi tarihte başlayacağı ve sürecin nasıl ilerleyeceği merak edilirken, eleme sürecinin genel yapısı da ilgiyle takip ediliyor. Bu kapsamda, 2026 Dünya Kupası eleme maçları ne zaman başlıyor sorusu futbol kamuoyunda yanıt aramayı sürdürüyor. İşte detaylar…

Dünya Kupası nerede, hangi ülkede düzenlenecek? 2026 Dünya Kupası heyecanı başlıyor
Futbol dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan için heyecanı başlıyor. Milli takımın fikstürü, maç tarihleri ve eleme sürecinin detayları Kosova maçı öncesinde merak edilirken, takımların hazırlık süreci ve kadro planlamaları da dikkatle izleniyor. Turnuvaya giden yolda ilk düdüğün ne zaman çalacağı ise futbolseverler tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın Avrupa elemeleri başlıyor ve turnuva Kuzey Amerika'da düzenlenecek.
2026 FIFA Dünya Kupası 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında oynanacak.
Turnuvaya Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ortaklaşa ev sahipliği yapacak.
Grup aşaması 11 Haziran - 27 Haziran 2026 tarihleri arasında oynanacak.
Son 32 turu 28 Haziran - 3 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.
A Milli Takım, Kosova'yı geçmesi durumunda D grubunda Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşılaşacak.
DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

Dünya Kupası heyecanı 11 Haziran 2026 tarihinde başlayacak ve yaklaşık bir ay sürecek. Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek olan turnuva boyunca birçok kritik karşılaşma oynanacak. Turnuva, 19 Temmuz 2026'da oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek ve şampiyon belli olacak.

DÜNYA KUPASI MAÇLARI NEREDE OYNANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası, organizasyonun 23’üncü turnuvası olarak Kuzey Amerika’da futbolseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Büyük turnuvaya Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ortaklaşa ev sahipliği yapacak. Bu sayede Dünya Kupası tarihinde bir ilke imza atılmış olacak; turnuva, ilk kez üç farklı ülke tarafından eş zamanlı olarak düzenlenecek.

DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI

Turnuvada grup aşaması 11 Haziran ile 27 Haziran 2026 tarihleri arasında oynanacak. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından eleme turları başlayacak ve takımlar, turnuvaya veda etmeyecek son iki şanslarını tek maç eleme sistemiyle kullanarak yoluna devam edecek.

Son 32 Turu: 28 Haziran – 3 Temmuz 2026

Son 16 Turu: 4 – 7 Temmuz 2026

Çeyrek Finaller: 9 – 11 Temmuz 2026

Yarı Finaller: 14 – 15 Temmuz 2026

Üçüncülük Maçı: 18 Temmuz 2026

Final: 19 Temmuz 2026 (New York / New Jersey)

A MİLLİ TAKIM GRUP MAÇI TARİHLERİ

A Dünya Kupası'na katılması durumunda maç fikstürü belli oldu. Türkiye Kosova engelini geçmesi durumunda 2026 Dünya Kupası'na D grubundan katılacak.

13 Haziran 07:00 Türkiye-Avustralya

19 Haziran 07:00 Türkiye-Paraguay

25 Haziran 05:00 Türkiye-ABD

