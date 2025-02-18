Dursun Özbek TFF'ye rest çekti! Davete cevap geldi

Türkiye Futbol Federasyonu, derbi öncesinde Fenerbahçe ve Galatasaray başkanlarını Riva'ya davet etmişti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten davete dair flaş açıklamalar geldi!

"ŞİMDİ Mİ AKLINIZA GELDİ?"

İyi niyet konusuna değinen Özbek, "Dün TFF Başkanı imzalı bir yazı kulübümüze ulaştı. İstişare toplantısı tertip ediyorlar, Ali Koç'un ve kendisinin katılacağı bir toplantıdan bahsediyorlar. Mektup özetle Türk futbolunun marka değerine atıfta bulunup bu derbinin ne kadar önemli olduğundan bahsediyor. Artık şunu sormak gerekir, şimdi mi yukarıda belirttiğiniz değerler aklınıza geldi? 8 aydan beri neredeydiniz. Arkadaşlarımla mektubun içeriğini paylaştım, mektupta iyi niyetli gözüken ifadelere rağmen söylenenlere şüpheyle yaklaştım. Nitekim akşam saatlerinde TFF bu toplantıyı duyurdu. Daha henüz bizden bir cevap almadan toplantıyı duyurdu. O zaman endişelerimde ne kadar haklı olduğumu anladım. Asıl amaçları başkaydı. Daha henüz cevap vermemişken ve önemli maçımıza bir saat kala kulübümüzün cevabı beklenmeden bu çağrıyı takdirlerinize bırakıyorum. Amaçları reklam çalışmasıysa bunun tarafı olmayacağımın bilinmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

AHLAKSIZLIK VURGUSUYLA DEVAM ETTİ

"Bugün benden haddini bilmeyen giderek ahlaksızlaşan rakibimiz hakkında konuşmamı beklediğinizi tahmin ediyorum. Hepimizin içinde birikmiş çok şey var, bunun da farkındayım. Sizden önümüzdeki hafta oynanacak maça kadar sabretmenizi rica ediyorum. Sürekli bizi kışkırtarak, kardeşi kardeşe düşman etmeye çalışan bu projenin oyununa gelmeyeceğim. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak toplumun ayarlarıyla oynama çalışmalarına da izin vermeyeceğim."

İLK KEZ OYNANMIYOR

"Gerçekten futbol dünyası olarak, Türk futbolu olarak zor ve çok eziyetli bir dönemden geçiyoruz. Olaya bakar mısınız? Türk futbolunda bugüne kadar sanki bu derbi ilk defa Türkiye'de oynanıyor. İlk yarı derbi oynanmamış, o zaman bu kardeşlik, itidal çağrılarına hiç ihtiyaç duyulmamış... Ne zaman Galatasaray'ın sahasında oynamaya sıra geldiği zaman itidal çağrısı, memleketin huzuru, Türk futbolundaki huzur gündeme geliyor."

GÖSTERMELİK TOPLANTILARA GEREK YOK

"Göstermelik dostluklara falan ihtiyacımız yok. Samimiyetse samimi duygularla yapılan her şeyin içinde varız. Biz futbolu seviyoruz ve futbolda da dünya markası olmuş bir kulübüz, bize yakışan bu. Davranış biçiminizin bunu sağlayacak şekilde olması lazım. Şunun bile idrakinde olunamıyor, bu başkanları toplantıya çağırıyorum da bunların kulüpleri temsil yetkileri var mı şu anda? Konuyu sizin yorumlarınıza bırakıyorum. Özellikle futbolda hep bahsettiğimiz adaletin sağlanması, futbolu kutuplaştıran, camiaları kutuplaştıran, kardeşi kardeşe düşman eden bir çalışmanın içine girmemek lazım. Ülkemizin buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum, göstermelik toplantılara ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum.