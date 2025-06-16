Edin Dzeko'nun transferi duyuruldu: Fenerbahçe'den sonra maaşında yarı yarıya düşüş!

Fenerbahçe'nin sözleşme yenilemediği Edin Dzeko için yeni durak İtalya oluyor. Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko, an itibarıyla Fiorentina ile prensipte anlaştı.

EDIN DZEKO FENERBAHÇE'DEKİ MAAŞININ YARISINA İMZA ATACAK

Fiorentina'nın uzun süredir takip ettiği Edin Dzeko, Fenerbahçe'deki maaşının yarısı civarında bir anlaşmayla Serie A'ya transfer oluyor. Fenerbahçe sonrasında Serie A'dan Como ve Fiorentina'nın gündemine gelen Edin Dzeko, an itibarıyla mor beyazlılar ile söz kesti.

EDIN DZEKO'DAN 2 YILLIK ANLAŞMA

39 yaşındaki Edin Dzeko'nun, Fiorentina'ya 2 yıllık imza atması bekleniyor.