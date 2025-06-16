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 | Burak Ayaydın

Edin Dzeko'nun transferi duyuruldu: Fenerbahçe'den sonra maaşında yarı yarıya düşüş!

Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko, Serie A ekibi Fiorentina ile anlaştı. Çizme basını, Edin Dzeko'nun Fenerbahçe sonrasında maaşında yarı yarıya indirime gittiğini belirtti.

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Edin Dzeko'nun transferi duyuruldu: Fenerbahçe'den sonra maaşında yarı yarıya düşüş!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 20:52
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 20:52

Fenerbahçe'nin sözleşme yenilemediği Edin Dzeko için yeni durak İtalya oluyor. Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko, an itibarıyla Fiorentina ile prensipte anlaştı.

EDIN DZEKO FENERBAHÇE'DEKİ MAAŞININ YARISINA İMZA ATACAK

Fiorentina'nın uzun süredir takip ettiği Edin Dzeko, Fenerbahçe'deki maaşının yarısı civarında bir anlaşmayla Serie A'ya transfer oluyor. Fenerbahçe sonrasında Serie A'dan Como ve Fiorentina'nın gündemine gelen Edin Dzeko, an itibarıyla mor beyazlılar ile söz kesti.

Edin Dzeko'nun transferi duyuruldu: Fenerbahçe'den sonra maaşında yarı yarıya düşüş!

EDIN DZEKO'DAN 2 YILLIK ANLAŞMA

39 yaşındaki Edin Dzeko'nun, Fiorentina'ya 2 yıllık imza atması bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

EDIN DZEKO FENERBAHÇE'DEN NEDEN AYRILMIŞTI?
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Edin Dzeko, gelecek sezon planlarında düşünülmemiş ve serbest bırakılmıştı.
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ETİKETLER
#edin dzeko
#fiorentina
#İtalya Serie A
#Fenerbahçe Transferleri
#Transfer Haberleri
#Spor
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