Edin Dzeko'nun transferi duyuruldu: Fenerbahçe'den sonra maaşında yarı yarıya düşüş!

İstanbul
Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko, Serie A ekibi Fiorentina ile anlaştı. Çizme basını, Edin Dzeko'nun Fenerbahçe sonrasında maaşında yarı yarıya indirime gittiğini belirtti.
Fenerbahçe'nin sözleşme yenilemediği Edin Dzeko için yeni durak İtalya oluyor. Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko, an itibarıyla Fiorentina ile prensipte anlaştı.
Fiorentina'nın uzun süredir takip ettiği Edin Dzeko, Fenerbahçe'deki maaşının yarısı civarında bir anlaşmayla Serie A'ya transfer oluyor. Fenerbahçe sonrasında Serie A'dan Como ve Fiorentina'nın gündemine gelen Edin Dzeko, an itibarıyla mor beyazlılar ile söz kesti.
39 yaşındaki Edin Dzeko'nun, Fiorentina'ya 2 yıllık imza atması bekleniyor.