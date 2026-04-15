Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde play-off 1-4 etabı maçlarının heyecanı sürüyor. Organizasyonda yarı final ikinci maçları tamamlandı.

HABERİN ÖZETİ Efeler Ligi'nde finalin adı belli oldu! Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta karşılaşacak Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde play-off 1-4 etabının yarı final maçları tamamlandı ve Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta adını finale yazdırdı. Ziraat Bankkart, yarı finalde Spor Toto'yu iki maçta da 3-0 yenerek finale yükseldi. Galatasaray HDI Sigorta, yarı finalde Halkbank'ı iki maçta da 3-0 yenerek finale kaldı. Efeler Ligi final serisinin ilk maçı 21 Nisan Salı günü oynanacak. Ziraat Bankkart ve Galatasaray HDI Sigorta, geçtiğimiz sezon da finalde karşılaşmış ve Ziraat Bankkart şampiyon olmuştu. İki takım bu sezon AXA Sigorta Kupa Voley finalinde de karşı karşıya gelmiş ve Ziraat Bankkart kupayı kazanmıştı.

ZİRAAT BANKKART FİNALE YÜKSELDİ

Efeler Ligi'nin yarı finalinde Ziraat Bankkart ile Spor Toto, geçtiğimiz pazar günü ilk maçta karşı karşıya gelmişti. Ziraat Bankkart, sahasında oynadığı maçta rakibini 25-15, 25-14 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Serinin ikinci maçına Spor Toto ev sahipliği yaptı. Rövanş maçında da iyi performans ortaya koyan Ziraat Bankkart, rakibini 25-21, 25-21 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yenerek seride durumu 2-0 yaptı ve adını finale yazdırmayı başardı.

GALATASARAY HDI SİGORTA FİNALDE

Efeler Ligi'nin yarı finalindeki bir diğer eşleşmede Halkbank ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya geldi.

İlk maçta deplasmanda karşılaştığı rakibini 26-24, 25-22 ve 29-27'lik skorla mağlup ederek 1-0 öne geçen Galatasaray HDI Sigorta, ikinci maçta sahasında ağırladığı rakibini 25-17, 25-18 ve 25-22'lik setlerle 3-0 yenerek seride durumu 2-0 yaptı ve finalde Ziraat Bankkart'ın rakibi oldu.

İLK MAÇ 21 NİSAN'DA OYNANACAK

Efeler Ligi final serisinde Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta arasındaki ilk maç 21 Nisan Salı günü oynanacak. Final serisinde ikinci maç 24 Nisan Cuma, üçüncü maç ise 27 Nisan Pazartesi günü oynanacak.

Final serisinin uzaması halinde dördüncü maç 30 Nisan Perşembe, beşinci maç ise 4 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.

GEÇEN SEZON DA FİNALDE RAKİP OLMUŞLARDI

Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta, Efeler Ligi'nde geçtiğimiz sezon da final serisinde karşı karşıya gelmişti. Seride üç maçı da kazanmayı başaran Ziraat Bankkart, sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı.

Öte yandan iki takım bu sezon AXA Sigorta Kupa Voley finalinde de karşı karşıya geldi. 7 Nisan tarihinde Eskişehir'de oynanan maçta rakibini 3-0 mağlup eden Ziraat Bankkart, kupanın sahibi olmuştu.