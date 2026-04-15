Efeler Ligi'nde finalin adı belli oldu! Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta karşılaşacak

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde play-off 1-4 etabı maçlarının heyecanı sürüyor. Organizasyonda yarı final ikinci maçları tamamlandı.
Efeler Ligi'nin yarı finalinde Ziraat Bankkart ile Spor Toto, geçtiğimiz pazar günü ilk maçta karşı karşıya gelmişti. Ziraat Bankkart, sahasında oynadığı maçta rakibini 25-15, 25-14 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı.
Serinin ikinci maçına Spor Toto ev sahipliği yaptı. Rövanş maçında da iyi performans ortaya koyan Ziraat Bankkart, rakibini 25-21, 25-21 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yenerek seride durumu 2-0 yaptı ve adını finale yazdırmayı başardı.
Efeler Ligi'nin yarı finalindeki bir diğer eşleşmede Halkbank ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya geldi.
İlk maçta deplasmanda karşılaştığı rakibini 26-24, 25-22 ve 29-27'lik skorla mağlup ederek 1-0 öne geçen Galatasaray HDI Sigorta, ikinci maçta sahasında ağırladığı rakibini 25-17, 25-18 ve 25-22'lik setlerle 3-0 yenerek seride durumu 2-0 yaptı ve finalde Ziraat Bankkart'ın rakibi oldu.
Efeler Ligi final serisinde Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta arasındaki ilk maç 21 Nisan Salı günü oynanacak. Final serisinde ikinci maç 24 Nisan Cuma, üçüncü maç ise 27 Nisan Pazartesi günü oynanacak.
Final serisinin uzaması halinde dördüncü maç 30 Nisan Perşembe, beşinci maç ise 4 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.
Ziraat Bankkart ile Galatasaray HDI Sigorta, Efeler Ligi'nde geçtiğimiz sezon da final serisinde karşı karşıya gelmişti. Seride üç maçı da kazanmayı başaran Ziraat Bankkart, sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı.
Öte yandan iki takım bu sezon AXA Sigorta Kupa Voley finalinde de karşı karşıya geldi. 7 Nisan tarihinde Eskişehir'de oynanan maçta rakibini 3-0 mağlup eden Ziraat Bankkart, kupanın sahibi olmuştu.