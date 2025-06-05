Egemen Korkmaz'dan Nihat Kahveci detayı!

Egemen Korkmaz'dan Ümit Milli Futbol Takımı için analizler geldi. Genç oyuncuların daha çok sürelere ihtiyacı olduğunu anlatan Egemen Korkmaz, Nihat Kahveci üzerinden de önemli bir örnek verdi.

EGEMEN KORKMAZ'DAN ÜMİT MİLLİ TAKIM'A YENİ YAKLAŞIM

"Burada olmak benim için büyük bir mutluluk. Abdullah Avcı'ya da teşekkür etmek istiyorum. Benim teknik direktörlük kariyerimde kendisinin büyük bir desteği var. Son çalıştığım dönemde de bana büyük sorumluluk vermişti. Bazı değerlendirmeler yaptık. Oyuncularla ilgili kararlar aldık. Temel problem, oyuncuların aldığı süreler. Bunlarla ilgili problemlerimiz var. Buraya da problem çözmeye geldik. Dün savunma antrenmanı yaptık. Bugün hücumun üzerinden geçeceğiz. Duran topların da üstünden geçeceğiz. Bu süreçte skorlardan bağımsız, birbirimizi tanıyacağız. Burada iyi bir jenerasyon var ama oyuncuların aldığı süreler bizi biraz olumsuz etkiliyor. Adım adım ilerlemekten yanayız. Süreci hep beraber takip edeceğiz. Yanılmıyorsam en son 2000 yılında şampiyonaya katıldık. O zaman Nihat Kahveci ve Ahmet Dursun, milli takımda oynuyordu. Bizim asıl amacımız A Milli Futbol Takımı'na oyuncu kazandırmak. 2027 yılında da Avrupa Şampiyonası oynanacak. Biz, orada olmak istiyoruz. Bazı şeyleri aşmak için süreye ihtiyacımız var. Bunu başarabilecek bir kadroya sahibiz."