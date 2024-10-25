Ergin Ataman'a 'gergin' karşılama! Daha önce kavga çıkmıştı

25 Ekim 2024 21:40 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 21:47

Fenerbahçe Beko ile oynayacakları maç için Ülker Spor Salonu'na gelen Panathinaikos ve Basketbol Milli Takım Baş Antrenörü Ergin Ataman'a Fenerbahçe tribünlerinden kızdıracak bir tezahürat geldi. Daha önce kavgaya sebebiyet veren "Doping yapsana 'Gergin Ataman" bestesi bir kez daha hep bir ağızdan seslendirildi. Ataman, bu kez duruma sessiz kaldı.

Geçtiğimiz sezon Final Four için Berlin​'e giden Panathinaikos​ koçu Ergin Ataman​, Fenerbahçeli taraftarlarla karşılıklı küfürleşmişti. 'Doping yapsana' diyen Fenerbahçeli taraftarın geri adım atmadığını görünce "Güvenlik görevlileri nerede?" diye isyan eden Panathinaikos ve Basketbol Milli Takım Baş Antrenörü Ergin Ataman'a bugün de aynı beste tribünlerden seslendirildi.

ÜLKER ARENA'DA 'DOPİNG YAPSANA' TEZAHÜRATI!

THY Euroleague’in 5. haftasında Panathinaikos'u konuk eden Fenerbahçe​, Ülker Spor Salonu'nda Ergin Ataman'a karşı "Doping yapsana, 'Gergin Ataman' doping yapsana" tezahüratı Fenerbahçe tribünlerinden tekrardan söylendi.

Daha önce taraftarla kavga eden Ergin Ataman'ın bu kez sessiz kaldığı gözlemlendi.

'DOPİNG YAPSANA' TEZAHÜRATI NEREDEN ÇIKTI?

2008-2009 sezonunda kariyerinin ilk şampiyonluk zaferini yaşayan Koç Ergin Ataman, finalde Efes Pilsen’in başında Fenerbahçe Ülker ile karşı karşıya geldi. O dönem soyunma odasında oyunculara dağıtıldığı iddia edilen 'özel şekerler' ve ardından rastgele doping testine giren bazı oyuncularda 'Cathine' maddesine rastlanması tartışmalara sebep olmuştu.

2009 TBL Final serisinde doping yaptığı tespit edilen oyunculardan biri Kerem Gönlüm’dü. Gönlüm’ün doping testinde Dünya Anti-Doping Ajansı’nın (WADA) yasaklı maddeler listesinde yer alan 'Cathine' bulunması üzerine, yapılan B numunesi testinden de pozitif sonuç alındı ve Gönlüm'e bir yıl men cezası verildi.

Bu olaydan sonra Fenerbahçe taraftarları, söz konusu olaydan sorumlu tuttukları Ergin Ataman’a göndermelerde bulunarak tezahürat bestelendi.