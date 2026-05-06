Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Esenler Erokspor’da play-off finali öncesi sürpriz gelişme! Osman Özköylü ile yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig play-off final müsabakası oynayacak Esenler Erokspor’da kritik bir gelişme yaşandı. Kulüp, yaptığı resmi açıklamayla Teknik Direktör Osman Özköylü ile yolların ayrıldığını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Esenler Erokspor’da play-off finali öncesi sürpriz gelişme! Osman Özköylü ile yollar ayrıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 14:51
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 14:53

’i 3. sırada bitirip play-off final oynama hakkı elde eden ’da Osman Özköylü dönemi sona erdi.

HABERİN ÖZETİ

Esenler Erokspor’da play-off finali öncesi sürpriz gelişme! Osman Özköylü ile yollar ayrıldı

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Trendyol 1. Lig'i 3. sırada bitirerek play-off finali oynamaya hak kazanan Esenler Erokspor'da Teknik Direktör Osman Özköylü ile yollar ayrıldı.
Esenler Erokspor, Teknik Direktör Osman Özköylü ile sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla sonlandırdı.
Kulüp, Osman Özköylü ve teknik ekibine katkılarından dolayı teşekkür etti.
Osman Özköylü, Esenler Erokspor'un başında toplamda 48 maça çıktı.
Özköylü yönetimindeki takım, bu sezon ligde 38 maçta 21 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 74 puan topladı.
Takımın ligdeki puan ortalaması 1.95 olarak gerçekleşti.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Esenler Erokspor’da play-off finali öncesi sürpriz gelişme! Osman Özköylü ile yollar ayrıldı

ESENLER EROKSPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Kulübün resmi sosyal medya hesabından konuyla alakalı yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Osman Özköylü ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma sağlanarak sona erdirmiştir. Sayın Osman Özköylü ve teknik ekibine, kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Esenler Erokspor’da play-off finali öncesi sürpriz gelişme! Osman Özköylü ile yollar ayrıldı

Geçtiğimiz sezon mart ayında göreve başlayan tecrübeli çalıştırıcı, Esenler Erokspor’un başında toplamda 48 maça çıktı. Osman Özköylü bu sezon ligde çıktığı 38 maçta 21 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 74 puan topladı ve 1.95’lik puan ortalaması yakaladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı! Barış Göktürk çağrıya karşılık verdi
Hakan Safi'den üç transfer müjdesi! Fenerbahçe için kesenin ağzını açtı: Yıldız isimle anlaşma tamam
Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı: Üç isimle vedalaşılıyor, rota dünya yıldızına çevrildi!
ETİKETLER
#teknik direktör
#Spor
#sözleşme feshi
#esenler erokspor
#Trendyol 1. Lig
#Osman Özköylü
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.