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İstanbul
Belfast’ta yapılacak kura çekimi için geri sayım sürerken 54 ülkenin yer alacağı eleme formatı ve turnuva biletine giden yol da netlik kazandı. 12 grup lideri ile en iyi 8 ikincinin doğrudan finallere adını yazdıracağı elemelerde ay-yıldızlı ekibin hangi ekiplerle eşleşebileceği merak konusu oldu.
2028 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinin kura çekimi, 6 Aralık Pazar günü Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’ta gerçekleştirilecek. Ortak ev sahipliğinin İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda tarafından üstlenildiği organizasyonda, elemeler 54 takımın katılımıyla oynanacak.
A Milli Takım, kura çekimine 2. torbadan katılacak. Format gereği 54 takım; 6 grup 5 takımlı, 6 grup ise 4 takımlı olacak şekilde dağıtılacak.
Turnuvaya katılım sistemi ise şu şekilde işleyecek:
12 grup lideri doğrudan 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılma hakkı elde edecek. Grup liderlerinin yanı sıra en iyi 8 ikinci takım da turnuvaya bilet alacak. 2. torbada yer alan A Milli Takım; 1, 3 ve 4. torbalardan birer takımla eşleşecek ve grubun yapısına göre 5. torbadan da bir takım grupta yer alabilecek.
UEFA’nın resmi internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre EURO 2028 Elemeleri öncesinde oluşan torbalar şu şekilde: