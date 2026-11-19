Belfast’ta yapılacak kura çekimi için geri sayım sürerken 54 ülkenin yer alacağı eleme formatı ve turnuva biletine giden yol da netlik kazandı. 12 grup lideri ile en iyi 8 ikincinin doğrudan finallere adını yazdıracağı elemelerde ay-yıldızlı ekibin hangi ekiplerle eşleşebileceği merak konusu oldu.

EURO 2028 ELEMELERİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2028 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinin kura çekimi, 6 Aralık Pazar günü Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’ta gerçekleştirilecek. Ortak ev sahipliğinin İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda tarafından üstlenildiği organizasyonda, elemeler 54 takımın katılımıyla oynanacak.

A MİLLİ TAKIM KAÇINCI TORBADA? ELEME SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

A Milli Takım, kura çekimine 2. torbadan katılacak. Format gereği 54 takım; 6 grup 5 takımlı, 6 grup ise 4 takımlı olacak şekilde dağıtılacak.

Turnuvaya katılım sistemi ise şu şekilde işleyecek:

12 grup lideri doğrudan 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılma hakkı elde edecek. Grup liderlerinin yanı sıra en iyi 8 ikinci takım da turnuvaya bilet alacak. 2. torbada yer alan A Milli Takım; 1, 3 ve 4. torbalardan birer takımla eşleşecek ve grubun yapısına göre 5. torbadan da bir takım grupta yer alabilecek.

UEFA EURO 2028 ELEMELERİ TORBALARI

UEFA’nın resmi internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre EURO 2028 Elemeleri öncesinde oluşan torbalar şu şekilde:

1. TORBA

İngiltere

Portekiz

Fransa

Almanya

İspanya

Belçika

Hollanda

Norveç

Yunanistan

İtalya

Danimarka

Hırvatistan

2. TORBA

Galler

Sırbistan

Türkiye

Çekya

İsviçre

İsveç

Avusturya

Kuzey İrlanda

Slovenya

Bosna-Hersek

Macaristan

İrlanda Cumhuriyeti

3. TORBA

Ukrayna

İskoçya

Kosova

Polonya

İsrail

Romanya

Gürcistan

Kuzey Makedonya

Karadağ

Arnavutluk

İzlanda

Slovakya

4. TORBA

Estonya

Belarus

Faroe Adaları

Güney Kıbrıs Rum Kesimi

Finlandiya

Moldova

Ermenistan

Bulgaristan

Kazakistan

Lüksemburg

Litvanya

San Marino

5. TORBA