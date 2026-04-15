SON DAKİKA!
EuroLeague'den Anadolu Efes'e para cezası

EuroLeague, maaş bütçe sınırını aşan Anadolu Efes'e para cezası verdi. Yapılan açıklamada, Anadolu Efes'e 1 milyon 71 bin 676 euro para cezası verildiği duyuruldu.

EuroLeauge'in açıklamasına göre, Anadolu Efes'e "Temel Ücret Seviyesi'ni" aşması nedeniyle 1 milyon 71 bin 676 euro para cezası verildi.

EN YÜKSEK CEZA PANATHIANIKOS'A

EuroLeague'den yapılan açıklamada, en yüksek para cezasının, 3 milyon 65 bin 691 euro ile Yunanistan ekibi AKTOR'a verildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca İsrail takımı Hapoel IBI Tel Aviv'in 998 bin 27 euro ve diğer Yunanistan temsilcisi Olympiacos'un ise 303 bin 290 bin euro ödeyeceği belirtildi.

Açıklamada, "Temel ücret seviyesini aşmanın toplam tazminatı olan 5 milyon 438 bin 684 avro, belirlenen seviyelere uyan 15 kulübe eşit dağıtılacak ve kulüp başına 362 bin 579 avro düşecektir." ifadelerine yer verildi.

