Eyüpspor 4-0 kazanarak lige tutundu! İstanbul ekibi, Çaykur Rizespor'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçları oynandı. Ligde haftanın alt sıraları yakından ilgilendiren maçlarından birinde ikas Eyüpspor ile Çaykur Rizespor, İstanbul'da karşı karşıya geldi. Eyüpspor, rakibini 4-0 mağlup ederek bitime bir hafta kala puanını 32 yaptı ve ligde kalma yolunda önemli bir adım attı.

GİRİŞ:
09.05.2026
saat ikonu 23:46
'de 33. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Ligin 33. haftasında tüm maçlar aynı gün ve aynı saatte oynandı. Ligde haftanın küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçlarından birinde ikas ile kozlarını paylaştı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor, Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti.
Eyüpspor, Umut Bozok'un penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
Metehan Altunbaş ve Calegari'nin golleriyle Eyüpspor ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
Emre Akbaba maçın son golünü atarak skoru 4-0'a getirdi.
Bu galibiyetle Eyüpspor puanını 32'ye yükselterek ligde kalma yolunda önemli bir adım attı.
Çaykur Rizespor ise 40 puanda kalarak ligdeki 13. yenilgisini aldı.
Eyüpspor, maçın 18. dakikasında öne geçti. Kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Umut Bozok, topu ağlarla buluşturdu ve skor 1-0 oldu.

29. dakikada Eyüpspor farkı ikiye çıkardı. Soldan topla hareketlenen Radu, rakibinden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı yay üzerinde bulunan Umut Meraş'a aktardı. Umut, topu kontrol ettikten sonra ceza sahası içi sağ çaprazda daha müsait durumda bulunan Metehan Altunbaş'ı gördü. Metehan, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra aşırtma bir vuruşla topu filelere gönderdi ve durum 2-0'a geldi.

Eyüpspor, 45. dakikada üçüncü golü buldu. Ceza yayı üzerinde topu kontrol eden Umut Meraş, meşin yuvarlağı ceza sahası dışındaki Calegari'ye bıraktı. Calegari'nin kontrol ettikten sonra cepheden sol ayağıyla yerden şutunda yan direğe çarpan top ağlara gitti ve skor 3-0 oldu.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına Eyüpspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Eyüpspor, mücadelenin 88. dakikasında bir gol daha buldu. Savunma arkası pasa hareketlenen Emre Akbaba, kaleciyle karşı karşıya durumda temiz bir vuruşla topu filelere gönderdi ve skor 4-0 oldu.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Eyüpspor, Çaykur Rizespor'u 4-0 yenmeyi başardı.

Eyüpspor, bu sonuçla ligdeki 8. galibiyetini alarak puanını 32'ye yükseltti ve bitime bir hafta kala ligde kalma yolunda önemli bir adım attı. Çaykur Rizespor ise ligdeki 13. yenilgisini yaşayarak 40 puanda kaldı.

Eyüpspor, ligin 34. ve son haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Çaykur Rizespor ise 34. ve son hafta maçında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

