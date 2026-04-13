Eyüpspor - Samsunspor maçının VAR hakemi duyuruldu

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın kapanış maçlarından birinde Eyüpspor ile Samsunspor, bugün saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak zorlu müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalacak.
Maçta Yasin Kol'un yardımcılıklarını Selahattin Altay ile Selim Şenöz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Eyüpspor ile Samsunspor arasında oynanacak maçta görev yapacak VAR hakemini de duyurdu.
Buna göre, Eyüpspor-Samsunspor maçında VAR hakemi olarak Ömer Faruk Turtay görev yapacak. AVAR'da ise Bersan Duran yer alacak.
Günün diğer maçında ise Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK, aynı saatte Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Murat Ergin Gözütok yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Hakan Ülker olacak. Zorlu müsabakanın VAR koltuğunda Onur Özütoprak görev alacak. AVAR'da ise Osman Gökhan Bilir eşlik edecek.